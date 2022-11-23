Трамвай застрял в Екатеринбурге из-за мощного снегопада. Видео

24 ноября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Трамвай «Львенок» встал в Екатеринбурге из-за снега на путях (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Из-за сильного снегопада, который продолжается в Екатеринбурге с ночи 24 ноября, застрял трамвай №333 «Львенок». Как сообщил URA.RU очевидец, локомотив оказался заблокирован на пересечении улицы Старых Большевиков и проспекта Космонавтов. «Трамвай встал в районе остановки „Улица Фрезеровщиков“. Из-за снега [на путях] не может проехать дальше», — рассказал читатель агентства. На видео, которое прислал очевидец, водитель трамвая пытается расчистить дорогу. На то, чтобы движение возобновилось, потребовалось больше 10 минут. Обильный снегопад начался в Екатеринбурге в ночь с 23 на 24 ноября. Из-за этого утром город встал в девятибалльные пробки, а мэр Алексей Орлов устроил подчиненным разнос за плохую уборку.

Из-за сильного снегопада, который продолжается в Екатеринбурге с ночи 24 ноября, застрял трамвай №333 «Львенок». Как сообщил URA.RU очевидец, локомотив оказался заблокирован на пересечении улицы Старых Большевиков и проспекта Космонавтов. «Трамвай встал в районе остановки „Улица Фрезеровщиков“. Из-за снега [на путях] не может проехать дальше», — рассказал читатель агентства. На видео, которое прислал очевидец, водитель трамвая пытается расчистить дорогу. На то, чтобы движение возобновилось, потребовалось больше 10 минут. Обильный снегопад начался в Екатеринбурге в ночь с 23 на 24 ноября. Из-за этого утром город встал в девятибалльные пробки, а мэр Алексей Орлов устроил подчиненным разнос за плохую уборку.