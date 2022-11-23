Из-за сильного снегопада, который продолжается в Екатеринбурге с ночи 24 ноября, застрял трамвай №333 «Львенок». Как сообщил URA.RU очевидец, локомотив оказался заблокирован на пересечении улицы Старых Большевиков и проспекта Космонавтов.
«Трамвай встал в районе остановки „Улица Фрезеровщиков“. Из-за снега [на путях] не может проехать дальше», — рассказал читатель агентства. На видео, которое прислал очевидец, водитель трамвая пытается расчистить дорогу. На то, чтобы движение возобновилось, потребовалось больше 10 минут.
Обильный снегопад начался в Екатеринбурге в ночь с 23 на 24 ноября. Из-за этого утром город встал в девятибалльные пробки, а мэр Алексей Орлов устроил подчиненным разнос за плохую уборку.
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