Пермская опера объявила о суперскидках на билеты

Пермский театр оперы и балета объявил о значительных скидках на билеты. В течение двух дней приобрести их можно с выгодой до 50%.
«В честь нашего дня рождения объявляем праздник скидок в Пермской опере. С 25 по 27 ноября вы можете приобрести билеты абсолютно на все события ноября-января в Пермский театр оперы и балета со скидками от 10 до 50%», — сообщается в telegram-канале театра.
Скидкой можно воспользоваться только покупая билеты на сайте Пермской оперы. Ранее URA.RU рассказывало, что театр начал продажи билетов на спектакли января. Среди них — легендарная постановка «Щелкунчик», цены на которую достигают 9 тысяч рублей. А на показ 31 декабря — 18 тысяч.
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