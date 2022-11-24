Пермская опера объявила о суперскидках на билеты

24 ноября 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Два дня в Пермской опере билеты продают со скидкой Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Пермский театр оперы и балета объявил о значительных скидках на билеты. В течение двух дней приобрести их можно с выгодой до 50%. «В честь нашего дня рождения объявляем праздник скидок в Пермской опере. С 25 по 27 ноября вы можете приобрести билеты абсолютно на все события ноября-января в Пермский театр оперы и балета со скидками от 10 до 50%», — сообщается в telegram-канале театра. Скидкой можно воспользоваться только покупая билеты на сайте Пермской оперы. Ранее URA.RU рассказывало, что театр начал продажи билетов на спектакли января. Среди них — легендарная постановка «Щелкунчик», цены на которую достигают 9 тысяч рублей. А на показ 31 декабря — 18 тысяч.

Пермский театр оперы и балета объявил о значительных скидках на билеты. В течение двух дней приобрести их можно с выгодой до 50%. «В честь нашего дня рождения объявляем праздник скидок в Пермской опере. С 25 по 27 ноября вы можете приобрести билеты абсолютно на все события ноября-января в Пермский театр оперы и балета со скидками от 10 до 50%», — сообщается в telegram-канале театра. Скидкой можно воспользоваться только покупая билеты на сайте Пермской оперы. Ранее URA.RU рассказывало, что театр начал продажи билетов на спектакли января. Среди них — легендарная постановка «Щелкунчик», цены на которую достигают 9 тысяч рублей. А на показ 31 декабря — 18 тысяч.