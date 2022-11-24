Пермская опера объявила о суперскидках на билеты

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Виды города, основные здания и учреждения, памятники. Пермь, город пермь, пермский оперный театр
Два дня в Пермской опере билеты продают со скидкой Фото:

Пермский театр оперы и балета объявил о значительных скидках на билеты. В течение двух дней приобрести их можно с выгодой до 50%.

«В честь нашего дня рождения объявляем праздник скидок в Пермской опере. С 25 по 27 ноября вы можете приобрести билеты абсолютно на все события ноября-января в Пермский театр оперы и балета со скидками от 10 до 50%», — сообщается в telegram-канале театра.

Скидкой можно воспользоваться только покупая билеты на сайте Пермской оперы. Ранее URA.RU рассказывало, что театр начал продажи билетов на спектакли января. Среди них — легендарная постановка «Щелкунчик», цены на которую достигают 9 тысяч рублей. А на показ 31 декабря — 18 тысяч.

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Пермский театр оперы и балета объявил о значительных скидках на билеты. В течение двух дней приобрести их можно с выгодой до 50%. «В честь нашего дня рождения объявляем праздник скидок в Пермской опере. С 25 по 27 ноября вы можете приобрести билеты абсолютно на все события ноября-января в Пермский театр оперы и балета со скидками от 10 до 50%», — сообщается в telegram-канале театра. Скидкой можно воспользоваться только покупая билеты на сайте Пермской оперы. Ранее URA.RU рассказывало, что театр начал продажи билетов на спектакли января. Среди них — легендарная постановка «Щелкунчик», цены на которую достигают 9 тысяч рублей. А на показ 31 декабря — 18 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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