Западная элита понимает, что все, что она делает, заканчивается не так, как хотелось бы, заявил Светов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина в 2023 году перестанет существовать как суверенное государство. Об этом заявил политолог Юрий Светов.
«Возможно, что в 2023 году закончится существование Украины как суверенного государства», — передает слова политолога Пятый канал. Он также добавил, что Евросоюз еще много лет назад начал делать укриану антироссийским проектом. По словам Светова, у элиты западных государств есть осознание того, что сделанное ими, заканчивается не тем, что ожидалось.
Ранее политолог Светов заявил, что переговоры РФ и Украины возможно провести только без участия украинского президента Владимира Зеленского. Причиной тому стали постоянные ультиматумы от главы государства.