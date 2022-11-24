Политолог Светов раскрыл, в каком году Украина перестанет существовать как государство

Политолог Светов: Украина исчезнет как государство в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Захваченная военная часть. Луганск. Украина, украина, снятие флага
Западная элита понимает, что все, что она делает, заканчивается не так, как хотелось бы, заявил Светов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина в 2023 году перестанет существовать как суверенное государство. Об этом заявил политолог Юрий Светов.

«Возможно, что в 2023 году закончится существование Украины как суверенного государства», — передает слова политолога Пятый канал. Он также добавил, что Евросоюз еще много лет назад начал делать укриану антироссийским проектом. По словам Светова, у элиты западных государств есть осознание того, что сделанное ими, заканчивается не тем, что ожидалось.

Ранее политолог Светов заявил, что переговоры РФ и Украины возможно провести только без участия украинского президента Владимира Зеленского. Причиной тому стали постоянные ультиматумы от главы государства.

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Украина в 2023 году перестанет существовать как суверенное государство. Об этом заявил политолог Юрий Светов. «Возможно, что в 2023 году закончится существование Украины как суверенного государства», — передает слова политолога Пятый канал. Он также добавил, что Евросоюз еще много лет назад начал делать укриану антироссийским проектом. По словам Светова, у элиты западных государств есть осознание того, что сделанное ими, заканчивается не тем, что ожидалось. Ранее политолог Светов заявил, что переговоры РФ и Украины возможно провести только без участия украинского президента Владимира Зеленского. Причиной тому стали постоянные ультиматумы от главы государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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