Политолог Светов: переговоры по украинскому конфликту реальны только без участия Зеленского

По мнению политолога, условия Зеленского для переговоров «выглядят как ультиматум»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из-за «ультиматумов» президента Украины Владимира Зеленского переговоры по украинскому конфликту следует вести без него. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов.
«Реально переговоры по Украине можно вести только с США», — поделился Светов мнением с телеканалом 360. Он объясняет это тем, что условия Зеленского для переговоров с Россией «выглядят как ультиматум».
Ранее советник президент США Джо Байдена Джейк Салливан обсудил с Зеленским мирные переговоры с Россией. Сам Байден, однако, не смог ответить на вопрос о готовности к ним Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова же, в свою очередь, вновь подчеркнула готовность России к диалогу, сообщает RT.
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