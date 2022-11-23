Губернатор Вадим Шумков сообщил, что власти выделят деньги на ремонт больницы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатору Курганской области Вадиму Шумкову показали состояние операционного блока больницы им. Красного креста. Шумков написал в своем telegram-канале, что операционный блок не соответствует требованиям времени, и на его ремонт нужно выделить деньги.

«А сегодня побывали в областной детской больнице им. Красного креста в городе Кургане. <…> Ремонт сделан почти везде, а в последние годы поставили сюда отличное высокотехнологичное оборудование. Очевидно, что только операционный блок учреждения, мягко говоря, уже не соответствует требованиям времени. Объект не проходит ни по каким программам», — сообщил губернатор.

По словам Шумкова, на ремонт отделения выделят 24 млн рублей и еще 20 млн на оборудование. Губернатор отметил, что руководство и персонал больницы являются «молодцами».

В мае в Кургане начали снос здания областной больницы. На его месте простоят новый корпус медучреждения.

Чиновники осмотрели состояние Курганской областной детской клинической больницы имени Красного креста Фото: telegram-канал Вадима Шумкова