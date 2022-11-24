В Чехии назвали единственный для Зеленского сценарий завершения конфликта на Украине

Сasopis argument: перемирие является единственными вариантом для Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, микрофон, зеленский владимир
На Западе все меньше верят в победу Украины над Россией, пишет чешская газета Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Перемирие в конфликте на Украине является единственно верным вариантом дальнейшего развития событий для президента Украины Владимира Зеленского. Об сообщает чешская газета Сasopis argument.

«Наиболее разумное решение для Зеленского — это перемирие», — пишет автор материала. Он отметил, что в заявления украинского президента о победе над Россией верится с трудом. Поддержка Украины в США и Европе на фоне многомиллиардных вложений в украинскую армию и экономику стремительно снижается, так как там не видят того результата, на который рассчитывали.

Ранее политолог Юрий Светов выразил мнение, что Украина перестанет существовать как суверенное государство уже в 2023 году. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удары по украинской инфраструктуре являются ответом на накачку Украины западным оружием, передает RT.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Перемирие в конфликте на Украине является единственно верным вариантом дальнейшего развития событий для президента Украины Владимира Зеленского. Об сообщает чешская газета Сasopis argument. «Наиболее разумное решение для Зеленского — это перемирие», — пишет автор материала. Он отметил, что в заявления украинского президента о победе над Россией верится с трудом. Поддержка Украины в США и Европе на фоне многомиллиардных вложений в украинскую армию и экономику стремительно снижается, так как там не видят того результата, на который рассчитывали. Ранее политолог Юрий Светов выразил мнение, что Украина перестанет существовать как суверенное государство уже в 2023 году. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удары по украинской инфраструктуре являются ответом на накачку Украины западным оружием, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...