Перемирие в конфликте на Украине является единственно верным вариантом дальнейшего развития событий для президента Украины Владимира Зеленского. Об сообщает чешская газета Сasopis argument.
«Наиболее разумное решение для Зеленского — это перемирие», — пишет автор материала. Он отметил, что в заявления украинского президента о победе над Россией верится с трудом. Поддержка Украины в США и Европе на фоне многомиллиардных вложений в украинскую армию и экономику стремительно снижается, так как там не видят того результата, на который рассчитывали.
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Перемирие в конфликте на Украине является единственно верным вариантом дальнейшего развития событий для президента Украины Владимира Зеленского. Об сообщает чешская газета Сasopis argument. «Наиболее разумное решение для Зеленского — это перемирие», — пишет автор материала. Он отметил, что в заявления украинского президента о победе над Россией верится с трудом. Поддержка Украины в США и Европе на фоне многомиллиардных вложений в украинскую армию и экономику стремительно снижается, так как там не видят того результата, на который рассчитывали. Ранее политолог Юрий Светов выразил мнение, что Украина перестанет существовать как суверенное государство уже в 2023 году. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удары по украинской инфраструктуре являются ответом на накачку Украины западным оружием, передает RT.