Депутат Госдумы РФ Затулин унизил новые регионы России

24 ноября 2022 в 19:55 Размер текста - 17 +

Угроза захвата новых регионов РФ не является основанием для использования ядерного оружия, заявил депутат Затулин Сергей Киселев / АГН Москва новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Депутат Государственной думы РФ Константин Затулин усомнился в том, что угроза атак ВСУ на новые российские регионы является поводом для использования ядерного оружия в качестве защиты, фактически назвав присоединенные территории второсортными. Реплика прозвучала на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым». «Напомню о Ядерной доктрине нашей. Речь об использовании ядерного оружия зайдет только при угрозе существования Российского государства как такового… На мой взгляд, на данный момент такой угрозы нет», — заявил депутат. Затулин позволил себе выказывание о том, что территории присоединенных регионов являются не совсем российскими, забыв о том, что жители всех новых регионов единогласно проголосовали за вхождение в состав России. «Новые регионы РФ являются спорной с Украиной территорией», — сказал он. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ходе нее России уже удалось освободить территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В сентябре на этих территориях прошл референдумы, в результате которых жители решили присоединиться к РФ. По их мнению, это поможет освободиться от геноцида со стороны Киева.

Депутат Государственной думы РФ Константин Затулин усомнился в том, что угроза атак ВСУ на новые российские регионы является поводом для использования ядерного оружия в качестве защиты, фактически назвав присоединенные территории второсортными. Реплика прозвучала на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым». «Напомню о Ядерной доктрине нашей. Речь об использовании ядерного оружия зайдет только при угрозе существования Российского государства как такового… На мой взгляд, на данный момент такой угрозы нет», — заявил депутат. Затулин позволил себе выказывание о том, что территории присоединенных регионов являются не совсем российскими, забыв о том, что жители всех новых регионов единогласно проголосовали за вхождение в состав России. «Новые регионы РФ являются спорной с Украиной территорией», — сказал он. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ходе нее России уже удалось освободить территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В сентябре на этих территориях прошл референдумы, в результате которых жители решили присоединиться к РФ. По их мнению, это поможет освободиться от геноцида со стороны Киева.