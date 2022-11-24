Проверка обстоятельств гибели главы СУ СК Пермского края продлена

Продлили доследственную проверку обстоятельств гибели главы СУ СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Это выяснилось на судебном заседании по гражданскому иску от банка, в котором у Сарапульцева был кредит.
«Поскольку кредит был застрахован, окончательные выводы о причинах смерти могут иметь значение для данного гражданского спора, полагает представляющая интересы ответчиков адвокат Вероника Копелева. По предварительной версии СКР, это было самоубийство. Однако доследственная проверка не завершена», — пишет «РБК Пермь».
В ходе судебного заседания по гражданскому иску был отменен отказ в возбуждении уголовного дела. Проверку обстоятельств смерти продлили до 30 ноября.
Тело Сарапульцева нашли 23 сентября в его коттедже. Смерть признали суицидом. Накануне в Пермь в связи с гибелью студентов приезжал председатель СКР Александр Бастрыкин. В ходе оперативного совещания он дал ряд указаний по расследованию уголовного дела.
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