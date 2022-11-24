Проверка обстоятельств гибели главы СУ СК Пермского края продлена

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Проверку продлили до 30 ноября Фото:

Продлили доследственную проверку обстоятельств гибели главы СУ СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Это выяснилось на судебном заседании по гражданскому иску от банка, в котором у Сарапульцева был кредит.

«Поскольку кредит был застрахован, окончательные выводы о причинах смерти могут иметь значение для данного гражданского спора, полагает представляющая интересы ответчиков адвокат Вероника Копелева. По предварительной версии СКР, это было самоубийство. Однако доследственная проверка не завершена», — пишет «РБК Пермь».

В ходе судебного заседания по гражданскому иску был отменен отказ в возбуждении уголовного дела. Проверку обстоятельств смерти продлили до 30 ноября.

Тело Сарапульцева нашли 23 сентября в его коттедже. Смерть признали суицидом. Накануне в Пермь в связи с гибелью студентов приезжал председатель СКР Александр Бастрыкин. В ходе оперативного совещания он дал ряд указаний по расследованию уголовного дела.

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Продлили доследственную проверку обстоятельств гибели главы СУ СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Это выяснилось на судебном заседании по гражданскому иску от банка, в котором у Сарапульцева был кредит. «Поскольку кредит был застрахован, окончательные выводы о причинах смерти могут иметь значение для данного гражданского спора, полагает представляющая интересы ответчиков адвокат Вероника Копелева. По предварительной версии СКР, это было самоубийство. Однако доследственная проверка не завершена», — пишет «РБК Пермь». В ходе судебного заседания по гражданскому иску был отменен отказ в возбуждении уголовного дела. Проверку обстоятельств смерти продлили до 30 ноября. Тело Сарапульцева нашли 23 сентября в его коттедже. Смерть признали суицидом. Накануне в Пермь в связи с гибелью студентов приезжал председатель СКР Александр Бастрыкин. В ходе оперативного совещания он дал ряд указаний по расследованию уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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