Проверка обстоятельств гибели главы СУ СК Пермского края продлена

Проверку продлили до 30 ноября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Продлили доследственную проверку обстоятельств гибели главы СУ СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Это выяснилось на судебном заседании по гражданскому иску от банка, в котором у Сарапульцева был кредит.

«Поскольку кредит был застрахован, окончательные выводы о причинах смерти могут иметь значение для данного гражданского спора, полагает представляющая интересы ответчиков адвокат Вероника Копелева. По предварительной версии СКР, это было самоубийство. Однако доследственная проверка не завершена», — пишет «РБК Пермь».

В ходе судебного заседания по гражданскому иску был отменен отказ в возбуждении уголовного дела. Проверку обстоятельств смерти продлили до 30 ноября.

Тело Сарапульцева нашли 23 сентября в его коттедже. Смерть признали суицидом. Накануне в Пермь в связи с гибелью студентов приезжал председатель СКР Александр Бастрыкин. В ходе оперативного совещания он дал ряд указаний по расследованию уголовного дела.