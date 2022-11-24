Путин дал экстренное задание по российской армии

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее технические характеристики. Об этом глава государства заявил во время совещания с членами Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.
«Важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции, именно поэтому так важна прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — заявил российский президент. Его слова приводятся на сайте Кремля.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Цели СВО — демилитаризация и денацификация киевского режима, заявлял российский глава.
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев после визита на Уралвагонзавод, заявил, что проблемы ускорения поставок оружия и военной техники успешно решаются. Также, по его словам, выпуск вооружения увеличится по всем направлениям, передает MK.RU.
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Президент России Владимир Путин потребовал увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее технические характеристики. Об этом глава государства заявил во время совещания с членами Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. «Важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции, именно поэтому так важна прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — заявил российский президент. Его слова приводятся на сайте Кремля. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Цели СВО — демилитаризация и денацификация киевского режима, заявлял российский глава. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев после визита на Уралвагонзавод, заявил, что проблемы ускорения поставок оружия и военной техники успешно решаются. Также, по его словам, выпуск вооружения увеличится по всем направлениям, передает MK.RU.