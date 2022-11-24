Депутат ЛДПР предположил, что у оскорбившего новые регионы РФ Затулина случился солнечный удар

Депутат ЛДПР Луговой отреагировал на унизительное отношение Затулина к новым регионам РФ

25 ноября 2022 в 00:29 Размер текста - 17 +

Луговой осудил Затулина за его высказывание Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Новые регионы России (ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области) являются неотъемлемой частью страны, и депутат Госдумы РФ Константин Затулин, ранее усомнившийся в этом, обязательно понесет за сказанное ответственность. Об этом корреспонденту URA.RU заявил первый заместитель председателя ГД комитета по безопасности и противодействию коррупции (фракция ЛДПР) Андрей Луговой. «Мне вообще такие выражения как „новое регионы“, „новые территории“ ухо режут. Я бы назвал их так: наши территории, наши регионы. Я внимательно смотрел передачу, где Затулин высказал ряд мыслей, ряд идей. Знаете, если бы это было лето, я бы сказал, что это солнечный или тепловой удар, потому что никак иначе такого рода высказывание Затулина я объяснить не могу. Оно как минимум странное. Я Затулину и подобным неуверенным в себе людям хочу сказать, что это — территории Российской Федерации, на которых прошли референдумы. Они являются частью России. Точка», — сказал Луговой. В вопросе потенциального применения ядерного оружия парламентарий призвал помнить о принадлежности регионов, вне зависимости от обстоятельств. «Это наши российские территории, там живут граждане Российской Федерации. И в этой связи вооруженные силы РФ должны действовать исходя из этих реалий. Если мы каждый раз будем смотреть, что тут одни реалии, там другие, то можно так каждый раз по-разному подходить к тому или иному региону и в целом к стране», — подчеркнул он. Отвечая на вопрос корреспондента о том, какую ответственность понесет Затулин за его высказывание, Луговой предположил, что их может быть несколько: человеческая, партийная и юридическая. «С точки зрения человеческой ответственности, ему (Затулину, — прим. URA.RU), наверное, надо самому себе дать оценку. С точки зрения партийной, — пусть определяют ее соответствующие структуры, к которым он относится. Что касается юридической оценки его действий, то я думаю, что, если будет необходимо, прокуратура сама ее определит», — заключил он. Ранее депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил, что угроза атак ВСУ на новые российские регионы не является весомым поводом для того, чтобы Россия применяла ядерное оружие. По его словам, речь о применении ядерного оружия зайдет только при угрозе существования Российского государства как такового. «На данный момент угрозы нет», — уверен он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новые регионы России (ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области) являются неотъемлемой частью страны, и депутат Госдумы РФ Константин Затулин, ранее усомнившийся в этом, обязательно понесет за сказанное ответственность. Об этом корреспонденту URA.RU заявил первый заместитель председателя ГД комитета по безопасности и противодействию коррупции (фракция ЛДПР) Андрей Луговой. «Мне вообще такие выражения как „новое регионы“, „новые территории“ ухо режут. Я бы назвал их так: наши территории, наши регионы. Я внимательно смотрел передачу, где Затулин высказал ряд мыслей, ряд идей. Знаете, если бы это было лето, я бы сказал, что это солнечный или тепловой удар, потому что никак иначе такого рода высказывание Затулина я объяснить не могу. Оно как минимум странное. Я Затулину и подобным неуверенным в себе людям хочу сказать, что это — территории Российской Федерации, на которых прошли референдумы. Они являются частью России. Точка», — сказал Луговой. В вопросе потенциального применения ядерного оружия парламентарий призвал помнить о принадлежности регионов, вне зависимости от обстоятельств. «Это наши российские территории, там живут граждане Российской Федерации. И в этой связи вооруженные силы РФ должны действовать исходя из этих реалий. Если мы каждый раз будем смотреть, что тут одни реалии, там другие, то можно так каждый раз по-разному подходить к тому или иному региону и в целом к стране», — подчеркнул он. Отвечая на вопрос корреспондента о том, какую ответственность понесет Затулин за его высказывание, Луговой предположил, что их может быть несколько: человеческая, партийная и юридическая. «С точки зрения человеческой ответственности, ему (Затулину, — прим. URA.RU), наверное, надо самому себе дать оценку. С точки зрения партийной, — пусть определяют ее соответствующие структуры, к которым он относится. Что касается юридической оценки его действий, то я думаю, что, если будет необходимо, прокуратура сама ее определит», — заключил он. Ранее депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил, что угроза атак ВСУ на новые российские регионы не является весомым поводом для того, чтобы Россия применяла ядерное оружие. По его словам, речь о применении ядерного оружия зайдет только при угрозе существования Российского государства как такового. «На данный момент угрозы нет», — уверен он.