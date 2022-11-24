В Перми начали проверять депутата на достоверность сведений о доходах

Депутата Илью Лисняка проверяет комиссия по контролю за доходами Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми началась проверка в адрес депутата заксобрания от партии «Справедливая Россия — За правду» Ильи Лисняка. Комиссия по контролю за доходами проверит достоверность его сведений об имуществе и расходах. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на telegram-канал «СоленыУши».

«Поводом для проверки стали сообщения СМИ о наличии у Лисняка крупного долга перед третьими лицами, не упомянутого в ежегодной декларации депутата. Источник, близкий к краевому парламенту подтвердил „Ъ-Прикамье“, что проверка ведется, но отказался от подробных комментариев», — передает издание.

Сам депутат высказался, что относится к проверке положительно и ему в «отличие от высокопоставленных обитателей незадекларированных особняков скрывать нечего». Он также отметил, что это не первые попытки антигосударственных занимателей важных кресел очернить парламентариев, к которым депутат относится иронически.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший член избиркома Перми Дмитрий Отегов через суд пытается взыскать с Ильи Лисняка долги по договору займа. Процесс отложили до 6 декабря, чтобы стороны «самостоятельно согласовали параметры закрытия сделок».