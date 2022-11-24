«Известия»: управляющим компаниям запретят собирать деньги на капремонт 25 ноября 2022 в 02:50 Размер текста - 17 + Общественный совет при Минстрое направил в ведомство данный законопроект Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В России предложили запретить управляющим компаниям собирать деньги на капитальный ремонт. С такой идеей выступили в общественном совете при Минстрое. Некоторые управляющие компании (УК) воруют со спецсчетов деньги, утверждают эксперты общественного совета при Минстрое. Так, например, средства тратятся на работы по завышенным сметам или переходят подставным фирмам, которые в итоге не оказывают услуги, передают «Известия». Руководитель жилищного сектора направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер заявила, что если предложенный законопроект примут, то управляющие компании в домах заменят на регоператоров или ТСЖ. Ранее глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому жильцы многоквартирных домов смогут получить перерасчет, если не пользуются услугами вывоза отходов. Для пересмотра стоимости услуг нужно написать заявление в управляющую компанию. В России предложили запретить управляющим компаниям собирать деньги на капитальный ремонт. С такой идеей выступили в общественном совете при Минстрое. Некоторые управляющие компании (УК) воруют со спецсчетов деньги, утверждают эксперты общественного совета при Минстрое. Так, например, средства тратятся на работы по завышенным сметам или переходят подставным фирмам, которые в итоге не оказывают услуги, передают «Известия». Руководитель жилищного сектора направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер заявила, что если предложенный законопроект примут, то управляющие компании в домах заменят на регоператоров или ТСЖ. Ранее глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому жильцы многоквартирных домов смогут получить перерасчет, если не пользуются услугами вывоза отходов. Для пересмотра стоимости услуг нужно написать заявление в управляющую компанию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям