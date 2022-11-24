В Курганской области выбрали лучшее убежище

О результатах конкурса, связанного с убежищами, сообщили заинтересованным сторонам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Курганской области в 2022 году выбрали лучшее защитное сооружение гражданской обороны. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МЧС России по Курганской области.

«В соответствии с Положением о смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в Курганской области, муниципальных образованиях и организациях указанные мероприятия в 2022 году проведены. Результаты мероприятий доведены до заинтересованных сторон установленным порядком», — рассказали в ведомстве.

Представители МЧС ответили, что органы местного самоуправления на своих территориях определяют общую потребность в объектах гражданской обороны в мирное время, занимаются их созданием и поддержкой. Другую информацию, связанную с убежищами, URA.RU не смогли предоставить. В ведомстве объяснили, что запрошенные сведения относятся к информации ограниченного распространения.

По данным, размещенным на сайте областного ГУ МЧС, в 2014 году в регионе было 537 защитных сооружений гражданской обороны. Их общая вместимость составляла почти 200 тысяч человек.

Ранее в Кургане руководство филиала предприятия «Макфа» обязали построить убежище для своих работников. Представители организации пытались оспорить решение, но суд им отказал, основываясь на том, что предприятие относится к категории гражданской обороны.