В школах ЯНАО отменили занятия

25 ноября 2022 в 06:28 Размер текста - 17 +

Температура воздуха в Ноябрьске опустилась до отметки -40 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В школах Ноябрьска (ЯНАО) отменили занятия для учеников 1-9 классов. Об актировке сообщается сразу в нескольких telegram-каналах. «По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, в 06:00 в Ноябрьске -40 градусов, ветер 2 м/с. Внимание, в связи с температурным режимом нахождение детей с первого по девятый класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщается в telegram-канале администрации города. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) задерживают и отменяют рейсы. Причина — погодные условия. Обновлено, 6:44. По сообщению ЕДДС, в Новом Уренгое температура воздуха опустилась до отметки -38 градусов. Занятия в школах отменены для учащихся 1-7 классов, сообщает telegram-канал «Импульс Севера».

В школах Ноябрьска (ЯНАО) отменили занятия для учеников 1-9 классов. Об актировке сообщается сразу в нескольких telegram-каналах. «По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, в 06:00 в Ноябрьске -40 градусов, ветер 2 м/с. Внимание, в связи с температурным режимом нахождение детей с первого по девятый класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщается в telegram-канале администрации города. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) задерживают и отменяют рейсы. Причина — погодные условия. Обновлено, 6:44. По сообщению ЕДДС, в Новом Уренгое температура воздуха опустилась до отметки -38 градусов. Занятия в школах отменены для учащихся 1-7 классов, сообщает telegram-канал «Импульс Севера».