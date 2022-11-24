В США призвали Путина оставить Европу без газа из-за воровства топлива Киевом

25 ноября 2022 в 07:32 Размер текста - 17 +

Украину уличили в воровстве российского газа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители США призвали президента России Владимира Путина прекратить поставки газа через Украину из-за кражи топлива. Так они отреагировали на публикацию американского сайта Breitbart News. «Поставки следовало прекратить уже после того, как [президент США Джо] Байден взорвал трубопроводы „Северный поток“», — написал Steven Bergstrom в комментарии Breitbart News . «Европа не переживет зиму только на энергии ветра и солнца, а Путин, между тем, будет продавать свой газ по всему миру», — отметил пользователь с ником OldWhiteGuy. Macedon заявил, что за кражу должна заплатить Германия, которая поддерживает Украину. По его словам, Киев всегда воровал газ. Украинские олигархи, скорее всего, продали недостающие объемы топлива, считает Maria Von Theresa. По ее словам, многие знают, что на Украине изначально было коррумпированное правительство. С ней согласился Daveinwyo. «Вы на 100% правы. Это вовсе не шутка. Зеленский начал свою карьеру в качестве комика. А наше правительство теперь поддерживает его коррумпированный режим нашими деньгами», — отметил он. Ранее в «Газпроме» сообщили, что Украина ворует газ, который поставляется в Молдавию. Оператор ГТС Украины опроверг эту информацию, передает RT. По словам вице-премьера Молдавии Андрея Спыну, объемы газа, остающиеся на Украине, являются молдавскими резервами, сообщает «Национальная служба новостей». Оседание этого газа на Украине связано с падением спроса на него в Молдавии из-за теплой погоды в сентябре, заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители США призвали президента России Владимира Путина прекратить поставки газа через Украину из-за кражи топлива. Так они отреагировали на публикацию американского сайта Breitbart News. «Поставки следовало прекратить уже после того, как [президент США Джо] Байден взорвал трубопроводы „Северный поток“», — написал Steven Bergstrom в комментарии Breitbart News. «Европа не переживет зиму только на энергии ветра и солнца, а Путин, между тем, будет продавать свой газ по всему миру», — отметил пользователь с ником OldWhiteGuy. Macedon заявил, что за кражу должна заплатить Германия, которая поддерживает Украину. По его словам, Киев всегда воровал газ. Украинские олигархи, скорее всего, продали недостающие объемы топлива, считает Maria Von Theresa. По ее словам, многие знают, что на Украине изначально было коррумпированное правительство. С ней согласился Daveinwyo. «Вы на 100% правы. Это вовсе не шутка. Зеленский начал свою карьеру в качестве комика. А наше правительство теперь поддерживает его коррумпированный режим нашими деньгами», — отметил он. Ранее в «Газпроме» сообщили, что Украина ворует газ, который поставляется в Молдавию. Оператор ГТС Украины опроверг эту информацию, передает RT. По словам вице-премьера Молдавии Андрея Спыну, объемы газа, остающиеся на Украине, являются молдавскими резервами, сообщает «Национальная служба новостей». Оседание этого газа на Украине связано с падением спроса на него в Молдавии из-за теплой погоды в сентябре, заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.