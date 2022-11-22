Украина ворует российский газ, отправляемый в Молдавию

22 ноября 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Объем газа для транзита через территорию Украины, превышает объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой», — сообщает «Газпром» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В «Газпроме» зафиксировали факт воровства Украиной российского газа, который отправляют в Молдову. Об этом сообщает «Газпром» в своем telegram-канале. «Газпром» фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз»», — уточняет компания. Также «Газпром» подчеркивает, что судя по информации по поставкам газа за ноябрь, текущих поставок в ноябре, фактический объем составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 млн куб. м газа. Ранее В Молдавии испугались того, что Россия прекратит поставки газа. Это связано с возможным ростом цен на газ в зимний период.

В «Газпроме» зафиксировали факт воровства Украиной российского газа, который отправляют в Молдову. Об этом сообщает «Газпром» в своем telegram-канале. «Газпром» фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз»», — уточняет компания. Также «Газпром» подчеркивает, что судя по информации по поставкам газа за ноябрь, текущих поставок в ноябре, фактический объем составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 млн куб. м газа. Ранее В Молдавии испугались того, что Россия прекратит поставки газа. Это связано с возможным ростом цен на газ в зимний период.