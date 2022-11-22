Украина ворует российский газ, отправляемый в Молдавию

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Объем газа для транзита через территорию Украины, превышает объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой», — сообщает «Газпром» Фото:

В «Газпроме» зафиксировали факт воровства Украиной российского газа, который отправляют в Молдову. Об этом сообщает «Газпром» в своем telegram-канале.

«Газпром» фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз»», — уточняет компания.

Также «Газпром» подчеркивает, что судя по информации по поставкам газа за ноябрь, текущих поставок в ноябре, фактический объем составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 млн куб. м газа.

Ранее В Молдавии испугались того, что Россия прекратит поставки газа. Это связано с возможным ростом цен на газ в зимний период.

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В «Газпроме» зафиксировали факт воровства Украиной российского газа, который отправляют в Молдову. Об этом сообщает «Газпром» в своем telegram-канале. «Газпром» фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз»», — уточняет компания. Также «Газпром» подчеркивает, что судя по информации по поставкам газа за ноябрь, текущих поставок в ноябре, фактический объем составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 млн куб. м газа. Ранее В Молдавии испугались того, что Россия прекратит поставки газа. Это связано с возможным ростом цен на газ в зимний период.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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