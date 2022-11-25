В Кремле ответили на слухи об объявлении мобилизации в послании Путина

Президент России Владимир Путин не собирается объявлять мобилизацию страны в послании к Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Информация СМИ о послании Путина, в котором якобы будет объявлено о „мобилизации страны“, не соответствует действительности», — сказал Песков. Информацию приводит РИА Новости.
Послание президента РФ к Федеральному собранию пройдет до конца года, сообщал Песков. Pravda.Ru передавала, что Путин объявит о мобилизации страны во время послания. Издание отмечало, что якобы речь будет о мобилизации солдат, офицеров и экономики. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября и завершилась в конце октября, уточняют «Дни.ру». Призвали более 300 тысяч россиян из-за того, что на фронт пошли добровольцы. Месяц назад Путин отмечал, что всеобщей мобилизации и дополнительного набора не планируется, предложений от Минобороны об этом не было.
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Президент России Владимир Путин не собирается объявлять мобилизацию страны в послании к Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Информация СМИ о послании Путина, в котором якобы будет объявлено о „мобилизации страны“, не соответствует действительности», — сказал Песков. Информацию приводит РИА Новости. Послание президента РФ к Федеральному собранию пройдет до конца года, сообщал Песков. Pravda.Ru передавала, что Путин объявит о мобилизации страны во время послания. Издание отмечало, что якобы речь будет о мобилизации солдат, офицеров и экономики. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября и завершилась в конце октября, уточняют «Дни.ру». Призвали более 300 тысяч россиян из-за того, что на фронт пошли добровольцы. Месяц назад Путин отмечал, что всеобщей мобилизации и дополнительного набора не планируется, предложений от Минобороны об этом не было.