В Кремле ответили на слухи об объявлении мобилизации в послании Путина

Кремль: Путин не собирается в послании объявлять мобилизацию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков опроверг слухи о мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Президент России Владимир Путин не собирается объявлять мобилизацию страны в послании к Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Информация СМИ о послании Путина, в котором якобы будет объявлено о „мобилизации страны“, не соответствует действительности», — сказал Песков. Информацию приводит РИА Новости.

Послание президента РФ к Федеральному собранию пройдет до конца года, сообщал Песков. Pravda.Ru передавала, что Путин объявит о мобилизации страны во время послания. Издание отмечало, что якобы речь будет о мобилизации солдат, офицеров и экономики. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября и завершилась в конце октября, уточняют «Дни.ру». Призвали более 300 тысяч россиян из-за того, что на фронт пошли добровольцы. Месяц назад Путин отмечал, что всеобщей мобилизации и дополнительного набора не планируется, предложений от Минобороны об этом не было.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин не собирается объявлять мобилизацию страны в послании к Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Информация СМИ о послании Путина, в котором якобы будет объявлено о „мобилизации страны“, не соответствует действительности», — сказал Песков. Информацию приводит РИА Новости. Послание президента РФ к Федеральному собранию пройдет до конца года, сообщал Песков. Pravda.Ru передавала, что Путин объявит о мобилизации страны во время послания. Издание отмечало, что якобы речь будет о мобилизации солдат, офицеров и экономики. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября и завершилась в конце октября, уточняют «Дни.ру». Призвали более 300 тысяч россиян из-за того, что на фронт пошли добровольцы. Месяц назад Путин отмечал, что всеобщей мобилизации и дополнительного набора не планируется, предложений от Минобороны об этом не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...