Освобожденный из плена ВСУ россиянин рассказал о пытках током и угрозах кастрацией

25 ноября 2022 в 09:14 Размер текста - 17 +

Российского военнопленного два месяца держали в подвале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский военнопленный сообщил, что ВСУ пытали его и жестоко обращались с ним, применяю угрозы. Об этом сообщил корреспондент «Известий». «Били током, когда брали в плен, киянкой по голове, спине и рукам. Угрожали кастрацией. Два месяца не видел света, все время был в подвале», — сказал освобожденный военнопленный в разговоре с корреспондентом « Известий ». По словам военного, его поддерживала мысль о том, что его ждут дома родные. 24 ноября в Минобороны РФ сообщили о возвращении 50 военнопленных. Обмен между Россией и Украиной прошел в формате 50 на 50. Ранее российский военный уже сообщал, что в плену его пытали шокером и избивали. По словам бойца из ДНР, в плену кормили отходами для свиней. Также в Минобороны РФ заявили, что ВСУ убили российских военнопленных. В ООН призвали расследовать произошедшее, сообщает RT.

Российский военнопленный сообщил, что ВСУ пытали его и жестоко обращались с ним, применяю угрозы. Об этом сообщил корреспондент «Известий». «Били током, когда брали в плен, киянкой по голове, спине и рукам. Угрожали кастрацией. Два месяца не видел света, все время был в подвале», — сказал освобожденный военнопленный в разговоре с корреспондентом «Известий». По словам военного, его поддерживала мысль о том, что его ждут дома родные. 24 ноября в Минобороны РФ сообщили о возвращении 50 военнопленных. Обмен между Россией и Украиной прошел в формате 50 на 50. Ранее российский военный уже сообщал, что в плену его пытали шокером и избивали. По словам бойца из ДНР, в плену кормили отходами для свиней. Также в Минобороны РФ заявили, что ВСУ убили российских военнопленных. В ООН призвали расследовать произошедшее, сообщает RT.