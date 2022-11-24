24 ноября 2022

Освобожденный из плена ВСУ россиянин рассказал о пытках током и угрозах кастрацией

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Визит Татьяны Москальковой и Татьяны Мерзляковой в 32-й военный городок. Екатеринбург, казарма, армия, военные
Российского военнопленного два месяца держали в подвале Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский военнопленный сообщил, что ВСУ пытали его и жестоко обращались с ним, применяю угрозы. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

«Били током, когда брали в плен, киянкой по голове, спине и рукам. Угрожали кастрацией. Два месяца не видел света, все время был в подвале», — сказал освобожденный военнопленный в разговоре с корреспондентом «Известий». По словам военного, его поддерживала мысль о том, что его ждут дома родные.

24 ноября в Минобороны РФ сообщили о возвращении 50 военнопленных. Обмен между Россией и Украиной прошел в формате 50 на 50. Ранее российский военный уже сообщал, что в плену его пытали шокером и избивали. По словам бойца из ДНР, в плену кормили отходами для свиней. Также в Минобороны РФ заявили, что ВСУ убили российских военнопленных. В ООН призвали расследовать произошедшее, сообщает RT.

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Российский военнопленный сообщил, что ВСУ пытали его и жестоко обращались с ним, применяю угрозы. Об этом сообщил корреспондент «Известий». «Били током, когда брали в плен, киянкой по голове, спине и рукам. Угрожали кастрацией. Два месяца не видел света, все время был в подвале», — сказал освобожденный военнопленный в разговоре с корреспондентом «Известий». По словам военного, его поддерживала мысль о том, что его ждут дома родные. 24 ноября в Минобороны РФ сообщили о возвращении 50 военнопленных. Обмен между Россией и Украиной прошел в формате 50 на 50. Ранее российский военный уже сообщал, что в плену его пытали шокером и избивали. По словам бойца из ДНР, в плену кормили отходами для свиней. Также в Минобороны РФ заявили, что ВСУ убили российских военнопленных. В ООН призвали расследовать произошедшее, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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