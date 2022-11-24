Депутаты Тюменской областной думы ввели новую льготу для мобилизованных

25 ноября 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября и продлилась до 28 октября 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные жители Тюменской области освобождены от уплаты транспортного налога. Соответствующее решение было принято 25 ноября на заседании областной думы. «Внести в часть 5 статьи 1 Закона Тюменской области от 19.11.2002 № 93 „О транспортном налоге“ изменение, дополнив ее пунктом 19.8, согласно которому от уплаты транспортного налога освобождаются граждане РФ, проживающие в Тюменской области, призванные на военную службу по мобилизации… А также граждане, добровольно принимающие участие в специальной военной операции — за один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно», — указано в постановлении, принятом на заседании областной думы. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. В Вооруженные силы РФ призвали 300 тыс. военнослужащих запаса с определенными ВУС. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным отчитался о том, что поставленные задачи по доукомплектованию ВС России мобилизованными выполнены. В Тюменской области также были сформированы три спецподразделения, которые получили названия «Тайга», «Тобол» и «Сибирь». В них состоят только добровольцы, которые уже выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Мобилизованные жители Тюменской области освобождены от уплаты транспортного налога. Соответствующее решение было принято 25 ноября на заседании областной думы. «Внести в часть 5 статьи 1 Закона Тюменской области от 19.11.2002 № 93 „О транспортном налоге“ изменение, дополнив ее пунктом 19.8, согласно которому от уплаты транспортного налога освобождаются граждане РФ, проживающие в Тюменской области, призванные на военную службу по мобилизации… А также граждане, добровольно принимающие участие в специальной военной операции — за один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно», — указано в постановлении, принятом на заседании областной думы. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. В Вооруженные силы РФ призвали 300 тыс. военнослужащих запаса с определенными ВУС. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным отчитался о том, что поставленные задачи по доукомплектованию ВС России мобилизованными выполнены. В Тюменской области также были сформированы три спецподразделения, которые получили названия «Тайга», «Тобол» и «Сибирь». В них состоят только добровольцы, которые уже выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.