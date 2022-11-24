24 ноября 2022

Бойцы ФСБ и полиции поймали свердловского подростка, писавшего о бомбах в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Если вину подростка докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы Фото:

Силовики из ФСБ и ГУ МВД по Свердловской области поймали 16-летнего подростка, который сообщал о ложном минировании школ Оренбурга, Московской и Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области совместно с ФСБ в результате специальных технических и оперативно-розыскных мероприятий выявили и изобличили 16-летнего жителя Алапаевского района», — сообщил Горелых. По версии силовиков, подросток несколько месяцев распространял фейки о заложенных в школах бомбах.

Ради развлечения он звонил в школы Оренбурга, Московской и Свердловской области, используя для этого VPN-сервисы и, в частности, браузер Tor. Из-за шифрования данных силовикам долго не удавалось выйти на подростка, однако его вычислили и нашли его страницу в социальных сетях.

Раньше подростка не привлекали к ответственности. Если его вину докажут, суд может назначить до пяти лет лишения свободы и крупный штраф.

Серия ложных минирований проходила в Свердловской области в начале года. В частности, 12 января из-за подобных сообщений эвакуировали 170 образовательных учреждений.

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Силовики из ФСБ и ГУ МВД по Свердловской области поймали 16-летнего подростка, который сообщал о ложном минировании школ Оренбурга, Московской и Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области совместно с ФСБ в результате специальных технических и оперативно-розыскных мероприятий выявили и изобличили 16-летнего жителя Алапаевского района», — сообщил Горелых. По версии силовиков, подросток несколько месяцев распространял фейки о заложенных в школах бомбах. Ради развлечения он звонил в школы Оренбурга, Московской и Свердловской области, используя для этого VPN-сервисы и, в частности, браузер Tor. Из-за шифрования данных силовикам долго не удавалось выйти на подростка, однако его вычислили и нашли его страницу в социальных сетях. Раньше подростка не привлекали к ответственности. Если его вину докажут, суд может назначить до пяти лет лишения свободы и крупный штраф. Серия ложных минирований проходила в Свердловской области в начале года. В частности, 12 января из-за подобных сообщений эвакуировали 170 образовательных учреждений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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