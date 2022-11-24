Жителям курганского округа приходится ездить на рентген в другой город

Флюорографию жители Далматово будут проходить в Катайске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям города Далматово Курганской области придется ездить в Катайск из-за капитального ремонта в рентгенологическом отделении местной районной больницы. Об этом сообщает администрация Далматовской ЦРБ в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«На период капитального ремонта рентгенологического отделения „Далматовская ЦРБ“, флюорографию легких жители Далматовского района могут пройти в поликлинике „Катайская ЦРБ“ по адресу г. Катайск, ул. Акулова, 7, с 8:00 до 12:00 часов. Администрация также напоминает, что при себе нужно иметь паспорт и медицинский полис», — указано в сообщении.

Капитальный ремонт отделения рентгенологии был запланирован в июле. Как указано на сайте администрации больницы, в отделении заменят полы, окна, двери, проведут работы с сантехникой и отделкой помещений. На капремонт в ЦРБ было выделено 6 млн рублей, а также закуплено 8 машин для оказания медпомощи на 7,2 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в курганской больнице запутались, кто является главврачом. В Далматовской ЦРБ в Курганской области сменился руководитель. При этом предыдущий главный врач Евгений Коровин находится на своем рабочем месте в больнице.