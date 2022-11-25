В Госдуме заявили о бессмысленности переговоров с Зеленским

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский должен предстать перед судом, заявили в Госдуме Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским не имеют смысла. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев.

«Мое мнение, что с Зеленским никаких переговоров быть не должно. Он военный преступник… Он должен предстать перед судом… Он себе не хозяин», — сказал Тайсаев РИА Новости. Так он отреагировал на заявление Зеленского о готовности решить вопрос по Крыму невоенным путем.

Ранее президент Украины сказал в интервью Financial Times, что рассматривает возможность взятия Крыма невоенным путем. Аналитики американского Фонда Карнеги считают, что ни одна из сторон конфликта пока не готова к реальному диалогу, сообщает «Утро.ру». Украина де-факто и де-юре не может и не хочет обсуждать ситуацию, передает RT заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским не имеют смысла. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев. «Мое мнение, что с Зеленским никаких переговоров быть не должно. Он военный преступник… Он должен предстать перед судом… Он себе не хозяин», — сказал Тайсаев РИА Новости. Так он отреагировал на заявление Зеленского о готовности решить вопрос по Крыму невоенным путем. Ранее президент Украины сказал в интервью Financial Times, что рассматривает возможность взятия Крыма невоенным путем. Аналитики американского Фонда Карнеги считают, что ни одна из сторон конфликта пока не готова к реальному диалогу, сообщает «Утро.ру». Украина де-факто и де-юре не может и не хочет обсуждать ситуацию, передает RT заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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