В городах ХМАО отменили занятия в школах. Список

25 ноября 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске отменили занятия с 1 по 11 класс Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ряде городов ХМАО отменены занятия в школах из-за понижения температуры. Информация об этом опубликована на портале госуслуг. В Нижневартовске занятия второй смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -34.6°, ветер 3 м/с.

В Сургуте занятия второй смены с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -33.7°, ветер 2 м/с.

В Ханты-Мансийске занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -28.9°, ветер 1 м/с.

В Нефтеюганске занятия второй смены с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -32.9°, ветер 2 м/с.

В Радужном занятия второй смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -35.9°, ветер 2 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте отменили занятия у школьников первой смены. Температура воздуха опустилась до -33° и занятия отменили для учеников с 1 по 8 класс.

В ряде городов ХМАО отменены занятия в школах из-за понижения температуры. Информация об этом опубликована на портале госуслуг. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте отменили занятия у школьников первой смены. Температура воздуха опустилась до -33° и занятия отменили для учеников с 1 по 8 класс.