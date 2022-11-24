24 ноября 2022

В городах ХМАО отменили занятия в школах. Список

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В Нижневартовске отменили занятия с 1 по 11 класс Фото:

В ряде городов ХМАО отменены занятия в школах из-за понижения температуры. Информация об этом опубликована на портале госуслуг.

  • В Нижневартовске занятия второй смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -34.6°, ветер 3 м/с.
  • В Сургуте занятия второй смены с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -33.7°, ветер 2 м/с.
  • В Ханты-Мансийске занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -28.9°, ветер 1 м/с.
  • В Нефтеюганске занятия второй смены с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -32.9°, ветер 2 м/с.
  • В Радужном занятия второй смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -35.9°, ветер 2 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте отменили занятия у школьников первой смены. Температура воздуха опустилась до -33° и занятия отменили для учеников с 1 по 8 класс.

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В ряде городов ХМАО отменены занятия в школах из-за понижения температуры. Информация об этом опубликована на портале госуслуг. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте отменили занятия у школьников первой смены. Температура воздуха опустилась до -33° и занятия отменили для учеников с 1 по 8 класс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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