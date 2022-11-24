Минобороны РФ наградило свердловчан за успех в важном задании СВО. Видео

25 ноября 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Военнослужащие из Свердловской области помогли обнаружить противника и нанести по нему удар Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованные жители Свердловской области, принимающие участие в специальной военной операции, получили медали «За отвагу» после успешного выполнения задания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в telegram-канале. «Военнослужащие в составе экипажа БМП стягивали силы националистов на себя, вынуждая противника вскрывать свои позиции. Выявленные координаты передавались в командный пункт для нанесения артиллерийских ударов по противнику», — рассказывают подробности в минобороны. Благодаря этому российские военнослужащие смогли нанести на заданном направлении огневое поражение противнику. Их наградили медалями «За отвагу». Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.

Мобилизованные жители Свердловской области, принимающие участие в специальной военной операции, получили медали «За отвагу» после успешного выполнения задания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в telegram-канале. «Военнослужащие в составе экипажа БМП стягивали силы националистов на себя, вынуждая противника вскрывать свои позиции. Выявленные координаты передавались в командный пункт для нанесения артиллерийских ударов по противнику», — рассказывают подробности в минобороны. Благодаря этому российские военнослужащие смогли нанести на заданном направлении огневое поражение противнику. Их наградили медалями «За отвагу». Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.