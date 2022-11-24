24 ноября 2022

Жителя ХМАО осудили за изнасилование тещи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание над экс прокурором Мурай Сергеем. Пермь, пермский краевой суд, судьи, попонин олег
За содеянное обвиняемый получил 16 лет заключения Фото:

В ХМАО осудили мужчину из Мегиона за изнасилование тещи и сексуальные домогательства к падчерице и неоднократную попытку ее изнасиловать. Об Этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«В период с октября 2017 года по декабрь 2021 года подсудимый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы 2008 года рождения, а также дважды пытался ее изнасиловать. Кроме того, в ноябре 2021 года, находясь в доме 59-летней матери своей супруги, будучи в состоянии алкогольного опьянения и воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, совершил ее изнасилование», — сообщили в ведомстве.

За содеянное обвиняемы был приговорен к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима. Помимо этого, ему необходимо выплатить 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшим.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте будут судить педофила-рецидивиста преследовавшего десятилетнюю девочку. Злоумышленник пытался подкупить ребенка, а когда она отказалась, начал ее преследовать.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В ХМАО осудили мужчину из Мегиона за изнасилование тещи и сексуальные домогательства к падчерице и неоднократную попытку ее изнасиловать. Об Этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В период с октября 2017 года по декабрь 2021 года подсудимый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы 2008 года рождения, а также дважды пытался ее изнасиловать. Кроме того, в ноябре 2021 года, находясь в доме 59-летней матери своей супруги, будучи в состоянии алкогольного опьянения и воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, совершил ее изнасилование», — сообщили в ведомстве. За содеянное обвиняемы был приговорен к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима. Помимо этого, ему необходимо выплатить 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшим. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте будут судить педофила-рецидивиста преследовавшего десятилетнюю девочку. Злоумышленник пытался подкупить ребенка, а когда она отказалась, начал ее преследовать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...