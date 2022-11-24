Жителя ХМАО осудили за изнасилование тещи

За содеянное обвиняемый получил 16 лет заключения Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ХМАО осудили мужчину из Мегиона за изнасилование тещи и сексуальные домогательства к падчерице и неоднократную попытку ее изнасиловать. Об Этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«В период с октября 2017 года по декабрь 2021 года подсудимый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы 2008 года рождения, а также дважды пытался ее изнасиловать. Кроме того, в ноябре 2021 года, находясь в доме 59-летней матери своей супруги, будучи в состоянии алкогольного опьянения и воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, совершил ее изнасилование», — сообщили в ведомстве.

За содеянное обвиняемы был приговорен к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима. Помимо этого, ему необходимо выплатить 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшим.

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