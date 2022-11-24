Свердловчанина, сообщившего о бомбе в аэропорту, отправят на лечение

25 ноября 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

В январе 2022-го года неизвестный сообщил о минировании аэропорта Кольцово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Свердловской области, который сообщил о бомбе в аэропорту Кольцово, отправят на принудительное лечение. Во время расследования выяснилось, что он страдает шизофренией, сообщили URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО. «Из материалов уголовного дела: в начале января 2022 года неустановленное лицо записало и разместило в социальной сети видеоролик с критикой в адрес органов государственной власти и сообщило, что аэропорт Кольцово заминирован. В ходе обследования взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было», — рассказали в полиции. В этот же день полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный 47-летний житель Свердловской области. В отношении него возбудили уголовное дело статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В ходе расследование вину задержанного доказали, а психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он страдает хроническим психическим расстройством — шизофренией. Материалы дела направили в суд, чтобы к мужчине применили «меры медицинского характера». Ранее URA.RU сообщало, что силовики из ФСБ и ГУ МВД по Свердловской области поймали 16-летнего подростка, который сообщал о ложном минировании школ Оренбурга, Московской и Свердловской области. Из-за шифрования данных силовикам долго не удавалось выйти на подростка, однако его вычислили и нашли его страницу в социальных сетях.

Жителя Свердловской области, который сообщил о бомбе в аэропорту Кольцово, отправят на принудительное лечение. Во время расследования выяснилось, что он страдает шизофренией, сообщили URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО. «Из материалов уголовного дела: в начале января 2022 года неустановленное лицо записало и разместило в социальной сети видеоролик с критикой в адрес органов государственной власти и сообщило, что аэропорт Кольцово заминирован. В ходе обследования взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было», — рассказали в полиции. В этот же день полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный 47-летний житель Свердловской области. В отношении него возбудили уголовное дело статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В ходе расследование вину задержанного доказали, а психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он страдает хроническим психическим расстройством — шизофренией. Материалы дела направили в суд, чтобы к мужчине применили «меры медицинского характера». Ранее URA.RU сообщало, что силовики из ФСБ и ГУ МВД по Свердловской области поймали 16-летнего подростка, который сообщал о ложном минировании школ Оренбурга, Московской и Свердловской области. Из-за шифрования данных силовикам долго не удавалось выйти на подростка, однако его вычислили и нашли его страницу в социальных сетях.