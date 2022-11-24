Управление МЧС предупреждает курганцев об аномальном холоде

25 ноября 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Температура в области опустится до -30 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление МЧС России предупреждает жителей Курганской области об аномальных холодах в регионе. Об этом сообщают в SMS-рассылках и на официальном сайте МЧС, а также на сайте Курганского ЦГМС. «С 25 по 30 ноября местами по Курганской области ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов», — указано в сообщении. По данным синоптиков, с 26 по 28 ноября температура ночью будет опускаться до -30 градусов. Максимальный показатель днем составит -21 градус. Курганцев также ожидает небольшой снег и слабый, неустойчивый ветер. Ранее URA.RU писало, что курганцев ожидают 30-градусные морозы. В конце ноября температура воздуха может опуститься до -25, местами до -30.

Управление МЧС России предупреждает жителей Курганской области об аномальных холодах в регионе. Об этом сообщают в SMS-рассылках и на официальном сайте МЧС, а также на сайте Курганского ЦГМС. «С 25 по 30 ноября местами по Курганской области ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов», — указано в сообщении. По данным синоптиков, с 26 по 28 ноября температура ночью будет опускаться до -30 градусов. Максимальный показатель днем составит -21 градус. Курганцев также ожидает небольшой снег и слабый, неустойчивый ветер. Ранее URA.RU писало, что курганцев ожидают 30-градусные морозы. В конце ноября температура воздуха может опуститься до -25, местами до -30.