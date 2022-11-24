Курганские единороссы привезли квадрокоптеры бойцам в Волноваху. Видео

25 ноября 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Курганцы привезли квадрокоптеры бойцам в Донецкую область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдатам российской армии, которые участвуют в боевых действиях на территории Донецкой области, курганскими активистами была доставлена специальная техника, в том числе рации и квадрокоптеры. Об этом сообщил корреспондент URA.RU c заседания Общественной молодежной палаты при Курганской областной думе. «Несколько раз был вблизи фронта, в Волновахе, общался с бойцами ДНР, российскими военными <…> Очень много техники им поставляем. Совсем недавно привезли им рации, бронежилеты, квадрокоптеры», — рассказал в видеосообщении участникам заседания руководитель курганского отделения «Молодой гвардии Единой России» Денис Сурин. Он в настоящее время находится в Мариуполе и технику привез в рамках гуманитарной миссии партии «Единая Россия». Молодой единоросс отметил, что такая техника бойцам очень нужна. Вместе с ними он опробовал работу квадрокоптера с 28-кратным зумом. Кроме техники военным, послы гуманитарной миссии помогают работе медперсонала в больницах Мариуполя, Мелитополя и других городов. Ранее URA.RU сообщало, что жители Кургана отправили квадрокоптер российским бойцам в Северодонецк. Он был куплен на деньги волонтеров. Сейчас курганцы собирают средства на прибор ночного видения.

Солдатам российской армии, которые участвуют в боевых действиях на территории Донецкой области, курганскими активистами была доставлена специальная техника, в том числе рации и квадрокоптеры. Об этом сообщил корреспондент URA.RU c заседания Общественной молодежной палаты при Курганской областной думе. «Несколько раз был вблизи фронта, в Волновахе, общался с бойцами ДНР, российскими военными <…> Очень много техники им поставляем. Совсем недавно привезли им рации, бронежилеты, квадрокоптеры», — рассказал в видеосообщении участникам заседания руководитель курганского отделения «Молодой гвардии Единой России» Денис Сурин. Он в настоящее время находится в Мариуполе и технику привез в рамках гуманитарной миссии партии «Единая Россия». Молодой единоросс отметил, что такая техника бойцам очень нужна. Вместе с ними он опробовал работу квадрокоптера с 28-кратным зумом. Кроме техники военным, послы гуманитарной миссии помогают работе медперсонала в больницах Мариуполя, Мелитополя и других городов. Ранее URA.RU сообщало, что жители Кургана отправили квадрокоптер российским бойцам в Северодонецк. Он был куплен на деньги волонтеров. Сейчас курганцы собирают средства на прибор ночного видения.