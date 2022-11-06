Квадрокоптер отправили бойцам в ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Кургана отправили в Северодонецк (ЛНР) квадрокоптер для бойцов, участвующих в зоне боевых действий. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила один из курганских волонтеров.

«Наша гуманитарная помощь доехала до Северодонецка. Всем участвующим в сборах огромное спасибо! Выкупили квадрокоптер, который так был нужен нашим защитникам», — рассказала волонтер Наталья Мазур. С доставкой всех грузов, по словам женщины, им помогают коллеги из Калуги.

Также идет сбор на приборы ночного видения. Сейчас один из них уже куплен. Кроме того, в Донбасс были отправлены теплые вещи, рюкзаки, продукты питания, лекарства и письма с пожеланиями от детей.

Ранее URA.RU писало, что мобилизованным курганцам отправили оружие для борьбы с беспилотниками. До этого стало известно, что в Курганской области собирают пол миллиона рублей на ружье против дронов. Курганские волонтеры закупают для бойцов в Донбассе жгуты на Wildberries и шьют пояса из собачьей шерсти.

Курганцы собрали деньги на квадрокоптер для бойцов из Донбасса Фото: соцсеть «ВКонтакте»