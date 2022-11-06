06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

Курганцы отправили квадрокоптер бойцам в Донбассе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, квадрокоптер, разведка
Квадрокоптер отправили бойцам в ЛНР Фото:
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Жители Кургана отправили в Северодонецк (ЛНР) квадрокоптер для бойцов, участвующих в зоне боевых действий. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила один из курганских волонтеров.

«Наша гуманитарная помощь доехала до Северодонецка. Всем участвующим в сборах огромное спасибо! Выкупили квадрокоптер, который так был нужен нашим защитникам», — рассказала волонтер Наталья Мазур. С доставкой всех грузов, по словам женщины, им помогают коллеги из Калуги.

Также идет сбор на приборы ночного видения. Сейчас один из них уже куплен. Кроме того, в Донбасс были отправлены теплые вещи, рюкзаки, продукты питания, лекарства и письма с пожеланиями от детей.

Ранее URA.RU писало, что мобилизованным курганцам отправили оружие для борьбы с беспилотниками. До этого стало известно, что в Курганской области собирают пол миллиона рублей на ружье против дронов. Курганские волонтеры закупают для бойцов в Донбассе жгуты на Wildberries и шьют пояса из собачьей шерсти.

Курганцы собрали деньги на квадрокоптер для бойцов из Донбасса
Фото:
Также бойцам отправили теплые вещи, продукты питания и лекарства
Фото:

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Жители Кургана отправили в Северодонецк (ЛНР) квадрокоптер для бойцов, участвующих в зоне боевых действий. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила один из курганских волонтеров. «Наша гуманитарная помощь доехала до Северодонецка. Всем участвующим в сборах огромное спасибо! Выкупили квадрокоптер, который так был нужен нашим защитникам», — рассказала волонтер Наталья Мазур. С доставкой всех грузов, по словам женщины, им помогают коллеги из Калуги. Также идет сбор на приборы ночного видения. Сейчас один из них уже куплен. Кроме того, в Донбасс были отправлены теплые вещи, рюкзаки, продукты питания, лекарства и письма с пожеланиями от детей. Ранее URA.RU писало, что мобилизованным курганцам отправили оружие для борьбы с беспилотниками. До этого стало известно, что в Курганской области собирают пол миллиона рублей на ружье против дронов. Курганские волонтеры закупают для бойцов в Донбассе жгуты на Wildberries и шьют пояса из собачьей шерсти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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