24 ноября 2022

Роспотребнадзор нашел более сотни нарушений в детских садах и школах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция министра здравоохранения Пермского края. Пермь, роспотребнадзор
Общая сумма штрафов превысила миллион рублей Фото:

Роспотребнадзор ХМАО выявил 150 нарушений санитарно-эпидемиологических требований в социальных учреждениях автономного округа, а это детские сады, школы, интернаты и больницы. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора.

«В ХМАО проверено более 400 пищеблоков социальных учреждений, детских садов, школ, больниц, а также более 190 поставщиков продовольственного сырья и пищевых продуктов в социальные учреждения. По результатам проверок возбуждено более 150 дел об административных правонарушениях. Вынесено постановлений о назначении наказаний в виде административных штрафов на общую сумму более одного миллиона 350 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Какие именно нарушения были выявлены, в ведомстве не уточнили. При этом отметили, что все они взяты на контроль Роспотребнадзора. «В целях устранения выявленных нарушений и исполнения санитарно-эпидемиологических требований руководителям организаций, допустивших нарушение санитарно-эпидемиологических требований, даны предписания об исполнении выявленных нарушений. Исполнение предписаний находится на контроле Управления Роспотребнадзора», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО собирает жалобы на школьные столовые. Для этого ведомство специально открыло «горячую линию».

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Роспотребнадзор ХМАО выявил 150 нарушений санитарно-эпидемиологических требований в социальных учреждениях автономного округа, а это детские сады, школы, интернаты и больницы. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора. «В ХМАО проверено более 400 пищеблоков социальных учреждений, детских садов, школ, больниц, а также более 190 поставщиков продовольственного сырья и пищевых продуктов в социальные учреждения. По результатам проверок возбуждено более 150 дел об административных правонарушениях. Вынесено постановлений о назначении наказаний в виде административных штрафов на общую сумму более одного миллиона 350 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Какие именно нарушения были выявлены, в ведомстве не уточнили. При этом отметили, что все они взяты на контроль Роспотребнадзора. «В целях устранения выявленных нарушений и исполнения санитарно-эпидемиологических требований руководителям организаций, допустивших нарушение санитарно-эпидемиологических требований, даны предписания об исполнении выявленных нарушений. Исполнение предписаний находится на контроле Управления Роспотребнадзора», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО собирает жалобы на школьные столовые. Для этого ведомство специально открыло «горячую линию».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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