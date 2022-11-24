Роспотребнадзор нашел более сотни нарушений в детских садах и школах ХМАО

Общая сумма штрафов превысила миллион рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Роспотребнадзор ХМАО выявил 150 нарушений санитарно-эпидемиологических требований в социальных учреждениях автономного округа, а это детские сады, школы, интернаты и больницы. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора.

«В ХМАО проверено более 400 пищеблоков социальных учреждений, детских садов, школ, больниц, а также более 190 поставщиков продовольственного сырья и пищевых продуктов в социальные учреждения. По результатам проверок возбуждено более 150 дел об административных правонарушениях. Вынесено постановлений о назначении наказаний в виде административных штрафов на общую сумму более одного миллиона 350 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Какие именно нарушения были выявлены, в ведомстве не уточнили. При этом отметили, что все они взяты на контроль Роспотребнадзора. «В целях устранения выявленных нарушений и исполнения санитарно-эпидемиологических требований руководителям организаций, допустивших нарушение санитарно-эпидемиологических требований, даны предписания об исполнении выявленных нарушений. Исполнение предписаний находится на контроле Управления Роспотребнадзора», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО собирает жалобы на школьные столовые. Для этого ведомство специально открыло «горячую линию».