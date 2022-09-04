Роспотребнадзор ХМАО собирает жалобы на школьные столовые

Роспотребнадзор собирает жалобы на школьные столовые ХМАО

05 сентября 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Желающим пожаловаться на школьную столовую, советуют почитать рекомендации Роспотребнадзора на сайте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Роспотребнадзор ХМАО собирает жалобы на школьные столовые и качество питания в них. Для этого ведомство открыло «горячую линию». Об этом URA.RU сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева. «С 5 по 16 сентября Роспотребнадзором организовано тематическое консультирование организации питания школьников. Мы ответим на вопросы родительского сообщества о правильной организации питания школьников с точки зрения составления рациона и поделимся рекомендациями по контролю за питанием в школах. Если будут жалобы, то специалисты, конечно, определятся с признаками угроз. Есть и методические материалы по организации родительского контроля, которые мы предлагаем почитать на сайте», — сказала Кудрявцева.



Рекомендации предназначены для организации питания в школах, но их, по словам санитарных специалистов, также легко смогут понять и родители, чтобы со знанием дела высказать претензии. На сайте ведомства приводится список телефонов горячей линии для городов и районов Югры. В Ханты-Мансийске: 8 (3467) 36-00-03, доб.1700

в Сургуте и Сургутском районе — 8 (3462) 24-60-77

в Урае и Кондинском районе: 8 (34677) 2-48-80

в Радужном: 8 (34668) 3-96-69

в Когалыме: 8 (34667) 2-8-194

в Нягани и Октябрьском районе: 8 (34672) 6-27-14

в Югорске и Советском районе: 8 (34675) 7-39-07

в Лангепасе и Покачах: 8 (34669) 2-00-76

в Нижневартовске, Нижневартовском районе, Мегионе: 8 (3466) 41-47-25

в Нефтеюганске, Нефтеюганском районе, Пыть-Яхе: 8 (3463) 23-44-80

в Березовском и Белоярском районах: 8 (34670) 2-60-03

Ранее URA.RU сообщало, в Лангепасе в очередной раз перенесли сроки окончания реконструкции гимназии №6, которая длится уже четвертый год. Теперь, вместо завершения работ к концу года, школу обещают сдать в марте следующего.

Роспотребнадзор ХМАО собирает жалобы на школьные столовые и качество питания в них. Для этого ведомство открыло «горячую линию». Об этом URA.RU сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева. «С 5 по 16 сентября Роспотребнадзором организовано тематическое консультирование организации питания школьников. Мы ответим на вопросы родительского сообщества о правильной организации питания школьников с точки зрения составления рациона и поделимся рекомендациями по контролю за питанием в школах. Если будут жалобы, то специалисты, конечно, определятся с признаками угроз. Есть и методические материалы по организации родительского контроля, которые мы предлагаем почитать на сайте», — сказала Кудрявцева. Рекомендации предназначены для организации питания в школах, но их, по словам санитарных специалистов, также легко смогут понять и родители, чтобы со знанием дела высказать претензии. На сайте ведомства приводится список телефонов горячей линии для городов и районов Югры. Ранее URA.RU сообщало, в Лангепасе в очередной раз перенесли сроки окончания реконструкции гимназии №6, которая длится уже четвертый год. Теперь, вместо завершения работ к концу года, школу обещают сдать в марте следующего.