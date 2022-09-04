04 сентября 2022
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Роспотребнадзор ХМАО собирает жалобы на школьные столовые

Роспотребнадзор собирает жалобы на школьные столовые ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Призывной отправной пункт. Курган, армия, солдаты, призывники, новобранцы, вооруженные силы, общепит, еда, питание, столовая, армейская одежда
Желающим пожаловаться на школьную столовую, советуют почитать рекомендации Роспотребнадзора на сайте Фото:

Роспотребнадзор ХМАО собирает жалобы на школьные столовые и качество питания в них. Для этого ведомство открыло «горячую линию». Об этом URA.RU сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

«С 5 по 16 сентября Роспотребнадзором организовано тематическое консультирование организации питания школьников. Мы ответим на вопросы родительского сообщества о правильной организации питания школьников с точки зрения составления рациона и поделимся рекомендациями по контролю за питанием в школах. Если будут жалобы, то специалисты, конечно, определятся с признаками угроз. Есть и методические материалы по организации родительского контроля, которые мы предлагаем почитать на сайте», — сказала Кудрявцева.

Рекомендации предназначены для организации питания в школах, но их, по словам санитарных специалистов, также легко смогут понять и родители, чтобы со знанием дела высказать претензии. На сайте ведомства приводится список телефонов горячей линии для городов и районов Югры.

  • В Ханты-Мансийске: 8 (3467) 36-00-03, доб.1700
  • в Сургуте и Сургутском районе — 8 (3462) 24-60-77
  • в Урае и Кондинском районе: 8 (34677) 2-48-80
  • в Радужном: 8 (34668) 3-96-69
  • в Когалыме: 8 (34667) 2-8-194
  • в Нягани и Октябрьском районе: 8 (34672) 6-27-14
  • в Югорске и Советском районе: 8 (34675) 7-39-07
  • в Лангепасе и Покачах: 8 (34669) 2-00-76
  • в Нижневартовске, Нижневартовском районе, Мегионе: 8 (3466) 41-47-25
  • в Нефтеюганске, Нефтеюганском районе, Пыть-Яхе: 8 (3463) 23-44-80
  • в Березовском и Белоярском районах: 8 (34670) 2-60-03


Ранее URA.RU сообщало, в Лангепасе в очередной раз перенесли сроки окончания реконструкции гимназии №6, которая длится уже четвертый год. Теперь, вместо завершения работ к концу года, школу обещают сдать в марте следующего.

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Роспотребнадзор ХМАО собирает жалобы на школьные столовые и качество питания в них. Для этого ведомство открыло «горячую линию». Об этом URA.RU сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева. «С 5 по 16 сентября Роспотребнадзором организовано тематическое консультирование организации питания школьников. Мы ответим на вопросы родительского сообщества о правильной организации питания школьников с точки зрения составления рациона и поделимся рекомендациями по контролю за питанием в школах. Если будут жалобы, то специалисты, конечно, определятся с признаками угроз. Есть и методические материалы по организации родительского контроля, которые мы предлагаем почитать на сайте», — сказала Кудрявцева. Рекомендации предназначены для организации питания в школах, но их, по словам санитарных специалистов, также легко смогут понять и родители, чтобы со знанием дела высказать претензии. На сайте ведомства приводится список телефонов горячей линии для городов и районов Югры. Ранее URA.RU сообщало, в Лангепасе в очередной раз перенесли сроки окончания реконструкции гимназии №6, которая длится уже четвертый год. Теперь, вместо завершения работ к концу года, школу обещают сдать в марте следующего.
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