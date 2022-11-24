24 ноября 2022

Свердловский солдат погиб в ходе проведения СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Елань
Уроженец Серова погиб в ходе военной службы на спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб 33-летний уроженец Серова (Свердловская область) Иван Ильин. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«С прискорбием сообщаем о гибели 19 ноября нашего земляка 33-летнего Ивана Ильина в ходе специальной военной операции. Военную службу проходил во внутренних войсках, призвали мужчину на СВО по мобилизации. Иван работал водителем на миксере на Первом бетонном заводе», — проинформировали корреспондента агентства в администрации Серова.

Прощание с защитником родины состоится 26 ноября 2022 года в 12.00 часов. Место прощания: ритуальный зал муниципальной похоронной службы «Прощание» по адресу Карбышева, 15А.

Ранее URA.RU сообщало, что компания из Екатеринбурга потратила 50 миллионов рублей для помощи участникам спецоперации. Средства пойдут на покупку оснащения и медикаментов.

В ходе спецоперации погиб уроженец Серова
Фото:

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В ходе проведения спецоперации на Украине погиб 33-летний уроженец Серова (Свердловская область) Иван Ильин. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «С прискорбием сообщаем о гибели 19 ноября нашего земляка 33-летнего Ивана Ильина в ходе специальной военной операции. Военную службу проходил во внутренних войсках, призвали мужчину на СВО по мобилизации. Иван работал водителем на миксере на Первом бетонном заводе», — проинформировали корреспондента агентства в администрации Серова. Прощание с защитником родины состоится 26 ноября 2022 года в 12.00 часов. Место прощания: ритуальный зал муниципальной похоронной службы «Прощание» по адресу Карбышева, 15А. Ранее URA.RU сообщало, что компания из Екатеринбурга потратила 50 миллионов рублей для помощи участникам спецоперации. Средства пойдут на покупку оснащения и медикаментов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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