Свердловский солдат погиб в ходе проведения СВО. Фото

25 ноября 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Уроженец Серова погиб в ходе военной службы на спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе проведения спецоперации на Украине погиб 33-летний уроженец Серова (Свердловская область) Иван Ильин. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «С прискорбием сообщаем о гибели 19 ноября нашего земляка 33-летнего Ивана Ильина в ходе специальной военной операции. Военную службу проходил во внутренних войсках, призвали мужчину на СВО по мобилизации. Иван работал водителем на миксере на Первом бетонном заводе», — проинформировали корреспондента агентства в администрации Серова. Прощание с защитником родины состоится 26 ноября 2022 года в 12.00 часов. Место прощания: ритуальный зал муниципальной похоронной службы «Прощание» по адресу Карбышева, 15А. Ранее URA.RU сообщало, что компания из Екатеринбурга потратила 50 миллионов рублей для помощи участникам спецоперации. Средства пойдут на покупку оснащения и медикаментов. В ходе спецоперации погиб уроженец Серова Фото: сообщество «Администрация Серовского городского округа» в социальной сети «ВКонтакте»

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб 33-летний уроженец Серова (Свердловская область) Иван Ильин. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «С прискорбием сообщаем о гибели 19 ноября нашего земляка 33-летнего Ивана Ильина в ходе специальной военной операции. Военную службу проходил во внутренних войсках, призвали мужчину на СВО по мобилизации. Иван работал водителем на миксере на Первом бетонном заводе», — проинформировали корреспондента агентства в администрации Серова. Прощание с защитником родины состоится 26 ноября 2022 года в 12.00 часов. Место прощания: ритуальный зал муниципальной похоронной службы «Прощание» по адресу Карбышева, 15А. Ранее URA.RU сообщало, что компания из Екатеринбурга потратила 50 миллионов рублей для помощи участникам спецоперации. Средства пойдут на покупку оснащения и медикаментов.