Мужу пермского депутата вручат почетную награду

Мужа пермского депутата гордумы Натальи Росляковой, директора спортивной школы олимпийского резерва «Закамск» Юрия Рослякова планируется наградить Почетной грамотой Перми. Соответствующий проект постановления появился на сайте городской думы.
«Наградить Почетной грамотой города Перми Рослякова Юрия Николаевича. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Перми и в связи с 60-летием со дня рождения», — сказано в документе.
Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении граждан России за особые заслуги. Пермского врача Анну Никитину глава государства наградил медалью «За спасение погибавших».
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