24 ноября 2022

Дума в ХМАО не смогла отправить в отставку мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло отставка
За отставку проголосовало 4 депутата Фото:

Дума городского поселения Барсово (ХМАО) не смогла отправить главу населенного пункта Вячеслава Позднякова в отставку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, близкий к ситуации.

«За отставку проголосовало четыре депутата, против- один депутат, еще один воздержался. Для отставки нужно было 6 голосов», — уточнил источник.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Барсово обратились к главе региона с просьбой об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова. Однако, один из народных избранников — Венера Мишустина — выступает против отставки. Ситуация осложняется тем, что для принятия решения нужно 100% голосов.

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Дума городского поселения Барсово (ХМАО) не смогла отправить главу населенного пункта Вячеслава Позднякова в отставку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, близкий к ситуации. «За отставку проголосовало четыре депутата, против- один депутат, еще один воздержался. Для отставки нужно было 6 голосов», — уточнил источник. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Барсово обратились к главе региона с просьбой об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова. Однако, один из народных избранников — Венера Мишустина — выступает против отставки. Ситуация осложняется тем, что для принятия решения нужно 100% голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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