Дума в ХМАО не смогла отправить в отставку мэра

25 ноября 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

За отставку проголосовало 4 депутата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дума городского поселения Барсово (ХМАО) не смогла отправить главу населенного пункта Вячеслава Позднякова в отставку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, близкий к ситуации. «За отставку проголосовало четыре депутата, против- один депутат, еще один воздержался. Для отставки нужно было 6 голосов», — уточнил источник. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Барсово обратились к главе региона с просьбой об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова. Однако, один из народных избранников — Венера Мишустина — выступает против отставки. Ситуация осложняется тем, что для принятия решения нужно 100% голосов.

Дума городского поселения Барсово (ХМАО) не смогла отправить главу населенного пункта Вячеслава Позднякова в отставку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, близкий к ситуации. «За отставку проголосовало четыре депутата, против- один депутат, еще один воздержался. Для отставки нужно было 6 голосов», — уточнил источник. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Барсово обратились к главе региона с просьбой об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова. Однако, один из народных избранников — Венера Мишустина — выступает против отставки. Ситуация осложняется тем, что для принятия решения нужно 100% голосов.