Дума в ХМАО не смогла отправить в отставку мэра

За отставку проголосовало 4 депутата
Дума городского поселения Барсово (ХМАО) не смогла отправить главу населенного пункта Вячеслава Позднякова в отставку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, близкий к ситуации.
«За отставку проголосовало четыре депутата, против- один депутат, еще один воздержался. Для отставки нужно было 6 голосов», — уточнил источник.
Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Барсово обратились к главе региона с просьбой об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова. Однако, один из народных избранников — Венера Мишустина — выступает против отставки. Ситуация осложняется тем, что для принятия решения нужно 100% голосов.
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