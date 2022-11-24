24 ноября 2022
23 ноября 2022

Источник назвал дату ежегодного выступления Артюхова в ЯНАО

Дмитрий Артюхов выступит в ЯНАО с ежегодным посланием в середине декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, артюхов дмитрий
Выступление Артюхова запланировано на 15 декабря Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным посланием 15 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа.

«Выступление Артюхова с ежегодным посланием запланировано на 15 декабря», — сообщил агентству инсайдер. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что главным тезисом выступления губернатора станет экономика. Политологи считают, что смысл послания Дмитрия Артюхова будет направлен на то, чтобы успокоить общество.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным посланием 15 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа. «Выступление Артюхова с ежегодным посланием запланировано на 15 декабря», — сообщил агентству инсайдер. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что главным тезисом выступления губернатора станет экономика. Политологи считают, что смысл послания Дмитрия Артюхова будет направлен на то, чтобы успокоить общество.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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