Источник назвал дату ежегодного выступления Артюхова в ЯНАО

Дмитрий Артюхов выступит в ЯНАО с ежегодным посланием в середине декабря

25 ноября 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Выступление Артюхова запланировано на 15 декабря Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным посланием 15 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа. «Выступление Артюхова с ежегодным посланием запланировано на 15 декабря», — сообщил агентству инсайдер. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что главным тезисом выступления губернатора станет экономика. Политологи считают, что смысл послания Дмитрия Артюхова будет направлен на то, чтобы успокоить общество.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным посланием 15 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа. «Выступление Артюхова с ежегодным посланием запланировано на 15 декабря», — сообщил агентству инсайдер. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что главным тезисом выступления губернатора станет экономика. Политологи считают, что смысл послания Дмитрия Артюхова будет направлен на то, чтобы успокоить общество.