Политологи спрогнозировали, что станет главной темой послания губернатора ЯНАО

18 ноября 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Общий смысл послания губернатора Дмитрия Артюхова будет направлен на то, чтобы успокоить общество Фото: Денис Моргунов © URA.RU Одним из главных тезисов губернатора Дмитрия Артюхова в ежегодном послании станет мобилизация экономики ЯНАО. Об этом URA.RU рассказали политологи региона. «Основной тезис ежегодного послания главы региона — мобилизации экономики ЯНАО. Сейчас перед экономикой региона стоят достаточно серьезные вызовы, потому что меняется структура рынка энергоносителей», — считает член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин. Помимо этого, Забродин уверен, что общий смысл послания губернатора будет направлен на то, чтобы успокоить общество. «На Ямале все стабильно, мы справимся со всеми проблемами и никто не отказывается от планов развития», — предполагает Забродин. Политолог Александр Безделов считает, что помимо экономического блока глава региона сделает упор на социальную сферу. «Артюхов успокоит жителей региона тем, что серьезного сокращения расходов на социальную сферу не будет. Но при этом губернатор заявит о сокращении расходов на некоторые инфраструктурные проекты. И внешняя экономическая ситуация такая, что возможно губернатор скажет о сокращении добычи газа», — делится мнением собеседник. Также Безделов обратил внимание на то, что ежегодное послание задерживается. Он считает, что дополнительное время необходимо для подготовки пакета антикризисный мер. По его мнению, это делается для того, чтобы в следующем году регион имел сбалансированный бюджет. В правительстве ЯНАО не дали определенного ответа о планируемой дате ежегодного послания в этом году. По мнению Безделоква это может произойти после принятия бюджета на следующий год. Заседание Законодательного собрания, на котором будет рассматриваться проект бюджета состоится 24 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступит с посланием законодательному собранию после того, как будут приняты поправки к бюджету округа. Это связано с тем, что недавно были внесены изменения в проект закона о бюджете, процесс переформатирования находится на финальной стадии.

Одним из главных тезисов губернатора Дмитрия Артюхова в ежегодном послании станет мобилизация экономики ЯНАО. Об этом URA.RU рассказали политологи региона. «Основной тезис ежегодного послания главы региона — мобилизации экономики ЯНАО. Сейчас перед экономикой региона стоят достаточно серьезные вызовы, потому что меняется структура рынка энергоносителей», — считает член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин. Помимо этого, Забродин уверен, что общий смысл послания губернатора будет направлен на то, чтобы успокоить общество. «На Ямале все стабильно, мы справимся со всеми проблемами и никто не отказывается от планов развития», — предполагает Забродин. Политолог Александр Безделов считает, что помимо экономического блока глава региона сделает упор на социальную сферу. «Артюхов успокоит жителей региона тем, что серьезного сокращения расходов на социальную сферу не будет. Но при этом губернатор заявит о сокращении расходов на некоторые инфраструктурные проекты. И внешняя экономическая ситуация такая, что возможно губернатор скажет о сокращении добычи газа», — делится мнением собеседник. Также Безделов обратил внимание на то, что ежегодное послание задерживается. Он считает, что дополнительное время необходимо для подготовки пакета антикризисный мер. По его мнению, это делается для того, чтобы в следующем году регион имел сбалансированный бюджет. В правительстве ЯНАО не дали определенного ответа о планируемой дате ежегодного послания в этом году. По мнению Безделоква это может произойти после принятия бюджета на следующий год. Заседание Законодательного собрания, на котором будет рассматриваться проект бюджета состоится 24 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступит с посланием законодательному собранию после того, как будут приняты поправки к бюджету округа. Это связано с тем, что недавно были внесены изменения в проект закона о бюджете, процесс переформатирования находится на финальной стадии.