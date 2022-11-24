В пермском ТЦ четыре дня будут бесплатно кормить жителей деликатесами

Пермяки могут попробовать различные деликатесы бесплатно в течение четырех дней в ТРК «Спешилов». Программу дегустаций выложили в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте».
«Впереди новогодние праздники и предстоит куча готовки, большие закупки фруктов и разных деликатесов. Чтобы вы точно знали, что приобретать, рекомендуем посетить дни дегустаций в „АШАН Сити“ на первом этаже», — указано в посте.
25 ноября можно попробовать мандарины, сырокопченую колбасу в специях, оливки, маслины, горячий хлеб и слабосоленую селедку. 26 ноября пермякам на пробу предложат маффины, мороженое, ананасы, сыр «Российский» и рубленый кальмар. 27 ноября будет дегустация творожных сырков, пиццы и блинов. А в заключительный день дегустаций посетителей ТРК угостят яблоками, колбасой и круассанами. Дегустации проходят с 13 до 18 часов.
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