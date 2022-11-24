24 ноября 2022

В пермском ТЦ четыре дня будут бесплатно кормить жителей деликатесами

В Перми в ТРК «Спешилов» проходят дни дегустаций
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое меню «Ирландского дворика». Екатеринбург, закуска, селедка, блюдо, еда
В ТЦ проходят дни дегустаций (архивное фото) Фото:

Пермяки могут попробовать различные деликатесы бесплатно в течение четырех дней в ТРК «Спешилов». Программу дегустаций выложили в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте».

«Впереди новогодние праздники и предстоит куча готовки, большие закупки фруктов и разных деликатесов. Чтобы вы точно знали, что приобретать, рекомендуем посетить дни дегустаций в „АШАН Сити“ на первом этаже», — указано в посте.

25 ноября можно попробовать мандарины, сырокопченую колбасу в специях, оливки, маслины, горячий хлеб и слабосоленую селедку. 26 ноября пермякам на пробу предложат маффины, мороженое, ананасы, сыр «Российский» и рубленый кальмар. 27 ноября будет дегустация творожных сырков, пиццы и блинов. А в заключительный день дегустаций посетителей ТРК угостят яблоками, колбасой и круассанами. Дегустации проходят с 13 до 18 часов.

Ранее URA.RU в центре Перми появится новое кафе «Ланчи / бранчи». Заведение расположится по адресу ул. Екатерининская, 96.

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Пермяки могут попробовать различные деликатесы бесплатно в течение четырех дней в ТРК «Спешилов». Программу дегустаций выложили в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте». «Впереди новогодние праздники и предстоит куча готовки, большие закупки фруктов и разных деликатесов. Чтобы вы точно знали, что приобретать, рекомендуем посетить дни дегустаций в „АШАН Сити“ на первом этаже», — указано в посте. 25 ноября можно попробовать мандарины, сырокопченую колбасу в специях, оливки, маслины, горячий хлеб и слабосоленую селедку. 26 ноября пермякам на пробу предложат маффины, мороженое, ананасы, сыр «Российский» и рубленый кальмар. 27 ноября будет дегустация творожных сырков, пиццы и блинов. А в заключительный день дегустаций посетителей ТРК угостят яблоками, колбасой и круассанами. Дегустации проходят с 13 до 18 часов. Ранее URA.RU в центре Перми появится новое кафе «Ланчи / бранчи». Заведение расположится по адресу ул. Екатерининская, 96.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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