Курганцы станут больше платить за вывоз мусора

25 ноября 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Тариф на вывоз мусора вырастет в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области Предельный единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с отходами в Курганской области вырастет в 2023 году до 492 рублей за кубометр. Данная информация размещена в аккаунтах компании «Чистый город» в соцсетях. «Сегодня, 25 ноября, департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области установил новый предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской области ООО „Чистый город“. С 1 декабря 2022 года в соответствии с Постановлением от 25.11.2022 г. № 54-15 тариф составит 492 руб. 17 коп. за кубометр ТКО», — указано в сообщении. В компании отметили, что тариф будет равнозначным на оба полугодия 2023 года. В 2022 году этот тариф был равен 451,54 рубля за куб. м. С июля 2021 года в регионе действовал тариф на обращение с ТКО в размере 565,61 рубля за кубометр. Позже предельные единые тарифы на услуги регионального оператора по обращению с ТКО были снижены на 20%. Для жителей Кургана в 2022 году месячная плата за вывоз мусора составляла 86,55 рубля, а для других населенных пунктов — 79,02 рубля.

Предельный единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с отходами в Курганской области вырастет в 2023 году до 492 рублей за кубометр. Данная информация размещена в аккаунтах компании «Чистый город» в соцсетях. «Сегодня, 25 ноября, департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области установил новый предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской области ООО „Чистый город“. С 1 декабря 2022 года в соответствии с Постановлением от 25.11.2022 г. № 54-15 тариф составит 492 руб. 17 коп. за кубометр ТКО», — указано в сообщении. В компании отметили, что тариф будет равнозначным на оба полугодия 2023 года. В 2022 году этот тариф был равен 451,54 рубля за куб. м. С июля 2021 года в регионе действовал тариф на обращение с ТКО в размере 565,61 рубля за кубометр. Позже предельные единые тарифы на услуги регионального оператора по обращению с ТКО были снижены на 20%. Для жителей Кургана в 2022 году месячная плата за вывоз мусора составляла 86,55 рубля, а для других населенных пунктов — 79,02 рубля.