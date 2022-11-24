24 ноября 2022

Курганцы станут больше платить за вывоз мусора

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, мусор, помойка, контейнер для мусора
Тариф на вывоз мусора вырастет в 2023 году Фото:
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Мусорная реформа в Курганской области

Предельный единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с отходами в Курганской области вырастет в 2023 году до 492 рублей за кубометр. Данная информация размещена в аккаунтах компании «Чистый город» в соцсетях.

«Сегодня, 25 ноября, департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области установил новый предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской области ООО „Чистый город“. С 1 декабря 2022 года в соответствии с Постановлением от 25.11.2022 г. № 54-15 тариф составит 492 руб. 17 коп. за кубометр ТКО», — указано в сообщении.

В компании отметили, что тариф будет равнозначным на оба полугодия 2023 года. В 2022 году этот тариф был равен 451,54 рубля за куб. м.

С июля 2021 года в регионе действовал тариф на обращение с ТКО в размере 565,61 рубля за кубометр. Позже предельные единые тарифы на услуги регионального оператора по обращению с ТКО были снижены на 20%. Для жителей Кургана в 2022 году месячная плата за вывоз мусора составляла 86,55 рубля, а для других населенных пунктов — 79,02 рубля.

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Предельный единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с отходами в Курганской области вырастет в 2023 году до 492 рублей за кубометр. Данная информация размещена в аккаунтах компании «Чистый город» в соцсетях. «Сегодня, 25 ноября, департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области установил новый предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской области ООО „Чистый город“. С 1 декабря 2022 года в соответствии с Постановлением от 25.11.2022 г. № 54-15 тариф составит 492 руб. 17 коп. за кубометр ТКО», — указано в сообщении. В компании отметили, что тариф будет равнозначным на оба полугодия 2023 года. В 2022 году этот тариф был равен 451,54 рубля за куб. м. С июля 2021 года в регионе действовал тариф на обращение с ТКО в размере 565,61 рубля за кубометр. Позже предельные единые тарифы на услуги регионального оператора по обращению с ТКО были снижены на 20%. Для жителей Кургана в 2022 году месячная плата за вывоз мусора составляла 86,55 рубля, а для других населенных пунктов — 79,02 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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