Челябинские базы отдыха определились с ценами на Новый год

Базы отдыха предлагают новогодние программы на любой вкус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самым дорогим вариантом провести новогодний уик-енд за городом в Челябинской области стала база отдыха «Баден-Баден». За тур на двоих с 31 декабря по 2 января, с банкетом в ночь на 1 января, придется отдать минимум 69 700 рублей. URA.RU обзвонило загородные отели и выяснило, что предлагают горожанам в Новый год.

«В пакет „с банкетом“ входит проживание в номере „стандарт“, „шведский стол“ и новогодний праздничный банкет с шоу-программой. Гостей ждут уличные гуляния 1 января, безлимит на термальные бассейны и бани», — заявили в «Баден-Баден».

Стоимость празднования в семейном отеле «Еловое» начинается от 53 500 рублей. В них входит стандартный номер на двоих с 30 декабря по 2 января, детская программа, катание на оленьей упряжке и тюбингах, шоу и живая музыка в новогоднюю ночь. На семейном курорте «Утес» цена за пару на три дня 41 280 рублей. Гостям предлагают банкет с живой музыкой, отдельную программу для детей, фотографа и развлечения первого января. «Золотой пляж» просит десять тысяч рублей за двухместный номер в сутки без новогоднего банкета.

Тур на курорт «Увильды» с 31 по 2 января на двоих обойдется минимум в 49 тысяч рублей. В стоимость входит новогодний банкет, праздничный ужин 1 января, безлимит на прокат инвентаря и шведский стол. Стоимость за 4 дня в СПА-отель «Фонград» начинается от 64 800 на двоих за полупансион. В программе мастер-классы, гуляния, фуршет и шоу в стиле «Алиса в стране Чудес», а вот за банкет придется заплатить отдельно. На курорт «Кисегач» и в санаторий «Жемчужина Урала» тур купить уже нельзя. Все путевки на новогоднюю ночь и каникулы раскупили.

Раннее челябинские рестораны определились с ценами на Новый год. Варианты празднования начинаются от 500 рублей.