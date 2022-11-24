Новый пермский омбудсмен провел свой первый рабочий день в колонии в Кизеле

25 ноября 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Сапко указал на ненормативное состояние камер Фото: Алексей Гущин © URA.RU Новый уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, назначенный омбудсменом 24 ноября, отчитался о первом рабочем дне. Его он провел вместе с краевым прокурором Павлом Бухтояровым в колонии Кизела. Информация об этом появилась на официальном сайте омбудсмена. «В ходе посещения СИЗО №3 и колонии-поселения №26 был проведен обход территорий учреждений. Проверены условия отбывания наказания содержащихся под стражей в штрафных помещениях, организация их питания и условия содержания в отрядах и камерах», — сказано на сайте. Сапко отметил, что в следственном изоляторе нужно больше внимания уделить температуре воздуха в помещении, наладить работу вентиляции и привести камеры в нормативное состояние. Также в ходе визита уполномоченный пообщался с содержащимися под стражей. Один из них попросил помочь организовать звонок родственникам в Таджикистан. Просьба будет выполнена. Сапко и Бухтояров также провели прием граждан, совместно с главой округа Андреем Родыгином. Местных жителей волновали коммунальные проблемы и вопросы по благоустройству. Ранее URA.RU сообщало, что кандидатуру бывшего мэра Перми и экс-депутата Госдумы Игоря Сапко согласовали на пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Он прошел финальное собеседование с омбудсменом России Татьяной Москальковой, после чего на должность его утвердили депутаты Заксобрания.

Новый уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, назначенный омбудсменом 24 ноября, отчитался о первом рабочем дне. Его он провел вместе с краевым прокурором Павлом Бухтояровым в колонии Кизела. Информация об этом появилась на официальном сайте омбудсмена. «В ходе посещения СИЗО №3 и колонии-поселения №26 был проведен обход территорий учреждений. Проверены условия отбывания наказания содержащихся под стражей в штрафных помещениях, организация их питания и условия содержания в отрядах и камерах», — сказано на сайте. Сапко отметил, что в следственном изоляторе нужно больше внимания уделить температуре воздуха в помещении, наладить работу вентиляции и привести камеры в нормативное состояние. Также в ходе визита уполномоченный пообщался с содержащимися под стражей. Один из них попросил помочь организовать звонок родственникам в Таджикистан. Просьба будет выполнена. Сапко и Бухтояров также провели прием граждан, совместно с главой округа Андреем Родыгином. Местных жителей волновали коммунальные проблемы и вопросы по благоустройству. Ранее URA.RU сообщало, что кандидатуру бывшего мэра Перми и экс-депутата Госдумы Игоря Сапко согласовали на пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Он прошел финальное собеседование с омбудсменом России Татьяной Москальковой, после чего на должность его утвердили депутаты Заксобрания.