Тюменские власти сделали заявление после смерти ребенка на охоте

25 ноября 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Охотники не должны браться за оружие в состоянии опьянения и стрелять по неявным целям Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Тюменские власти напомнили гражданам правила безопасности на охоте, после череды трагических смертей, которые случились в области за последнее время. Информация представлена на сайте Госохотдепартамента региона. Накануне стало известно о гибели 8-летнего ребенка, которого во время охоты случайно застрелил отец. «В связи с произошедшими за последнее время неоднократными случаями трагической гибели людей во время охоты, департамент напоминает: правила охоты обязательны для исполнения. В частности, запрещается стрелять „на шум“, „на шорох“, по неясно видимой цели, а также в направлении людей в случае, когда снаряд может пройти ближе, чем в 15 метрах от них», — говорится на сайте Госохотдепартамента Тюменской области. В числе других правил безопасности следующие: применение тепловизоров, приборов ночного видения не должно создавать угрозу жизни и здоровью людей;

не допускается стрелять в случаях, если охотник не видит или не знает места остановки снаряда, учитывая дальность его полета и возможность рикошета;

запрещается стрелять ниже 2,5 метров по взлетающей и летящей птице при осуществлении охоты в зарослях, кустах, при ограниченном обзоре;

не допускается осуществление охоты с неисправным оружием;

при зарядке или разрядке оружия его следует направлять стволами вверх или в землю, отвернувшись в сторону от людей;

не допускается охота в состоянии опьянения. Ранее URA.RU сообщало, что 24 ноября стало известно о ЧП, произошедшем в деревне Малиново Сладковского района области. Там во время охоты мужчина случайно попал в голову своему 8-летнему сыну, приняв его за зверя. Мальчик погиб, а на отца завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Тюменские власти напомнили гражданам правила безопасности на охоте, после череды трагических смертей, которые случились в области за последнее время. Информация представлена на сайте Госохотдепартамента региона. Накануне стало известно о гибели 8-летнего ребенка, которого во время охоты случайно застрелил отец. «В связи с произошедшими за последнее время неоднократными случаями трагической гибели людей во время охоты, департамент напоминает: правила охоты обязательны для исполнения. В частности, запрещается стрелять „на шум“, „на шорох“, по неясно видимой цели, а также в направлении людей в случае, когда снаряд может пройти ближе, чем в 15 метрах от них», — говорится на сайте Госохотдепартамента Тюменской области. В числе других правил безопасности следующие: Ранее URA.RU сообщало, что 24 ноября стало известно о ЧП, произошедшем в деревне Малиново Сладковского района области. Там во время охоты мужчина случайно попал в голову своему 8-летнему сыну, приняв его за зверя. Мальчик погиб, а на отца завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.