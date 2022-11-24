Германия вопреки просьбам Польши отказалась помогать Киеву

24 ноября 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

Власти Германии отказали в предложении Польши отправлять Украине системы ПВО Patriot. Просьбу министра внутренних дел Мариуша Блащака отвергла министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. Политик осторожно отреагировала на предложения польского правительства оставить Украине системы ПВО Patriot, предложенные Германией, передает еженедельный немецкий журнал Der Spiegel. По ее словам, Patriot являются частью общей системы воздушной обороны НАТО. «И если они будут развернуты за пределами территории НАТО, то это нужно сначала обсудить с НАТО и союзниками», — уточнила она. Ранее две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. К расследованию данного происшествия сразу подключились США. После проведенного расследования, польский президент Анджей Дуда назвал ракетный удар Украины несчастным случаем, а Польша начала готовиться к военным действиям. Затем власти ФРГ, обеспокоенные «брешами» в европейской системе противовоздушной обороны, пообещали Варшаве многоцелевые истребители Eurofighter и американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Представитель правящей партии Польши Ярослав Качиньский говорил о том, что будет эффективнее установить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на территории Украины. По его словам, было бы хорошо, если бы Германия передала это вооружение украинцам, обучила украинские экипажи с условием, что батареи будут размещены на западе Украины.