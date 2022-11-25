Британия запретит российскую нефть на месяц раньше, чем планировалось

25 ноября 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Введение запрета на импорт российской нефти передвинули с 31 декабря 2022 года на 5 декабря 2022 года Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Великобритании приняли решение ввести запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов уже 5 декабря. Об этом сообщили в министерстве внешней торговли Великобритании. «Запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ намечен на 5 декабря 2022 года», — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации Британии. Ранее введение запрета на импорт энергоресурсов из России было назначено на 31 декабря. Ранее во Франции предложили ввести льготный режим на поставки в Европу российской нефти, которая будет продаваться по цене ниже установленного потолка. Также стало известно, что власти Британии приняли решение запретить с 5 декабря использовать свои суда для перевозки нефти из России, передает RT.

Власти Великобритании приняли решение ввести запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов уже 5 декабря. Об этом сообщили в министерстве внешней торговли Великобритании. «Запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ намечен на 5 декабря 2022 года», — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации Британии. Ранее введение запрета на импорт энергоресурсов из России было назначено на 31 декабря. Ранее во Франции предложили ввести льготный режим на поставки в Европу российской нефти, которая будет продаваться по цене ниже установленного потолка. Также стало известно, что власти Британии приняли решение запретить с 5 декабря использовать свои суда для перевозки нефти из России, передает RT.