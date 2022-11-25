Британия запретит российскую нефть на месяц раньше, чем планировалось

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Роснефть. Нижневартовск , роснефть, качалка, нефть, добыча нефти
Введение запрета на импорт российской нефти передвинули с 31 декабря 2022 года на 5 декабря 2022 года Фото:
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Власти Великобритании приняли решение ввести запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов уже 5 декабря. Об этом сообщили в министерстве внешней торговли Великобритании.

«Запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ намечен на 5 декабря 2022 года», — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации Британии. Ранее введение запрета на импорт энергоресурсов из России было назначено на 31 декабря.

Ранее во Франции предложили ввести льготный режим на поставки в Европу российской нефти, которая будет продаваться по цене ниже установленного потолка. Также стало известно, что власти Британии приняли решение запретить с 5 декабря использовать свои суда для перевозки нефти из России, передает RT.

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Власти Великобритании приняли решение ввести запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов уже 5 декабря. Об этом сообщили в министерстве внешней торговли Великобритании. «Запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ намечен на 5 декабря 2022 года», — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации Британии. Ранее введение запрета на импорт энергоресурсов из России было назначено на 31 декабря. Ранее во Франции предложили ввести льготный режим на поставки в Европу российской нефти, которая будет продаваться по цене ниже установленного потолка. Также стало известно, что власти Британии приняли решение запретить с 5 декабря использовать свои суда для перевозки нефти из России, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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