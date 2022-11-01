Во Франции предложили способ заставить Россию продавать Европе дешевую нефть

Россия могла бы продавать Европе нефть ниже рыночной в обмен на страхование ее транспортировки. Об этом заявил автор французского издания Causeur Гил Михайли.
«Можно предоставить льготный режим для продажи российской нефти, которая будет продаваться по цене меньше установленного Западом „потолка“ и объявить об освобождении от запрета на финансирование и страхование. Нефть будет продаваться по цене ниже потолочной. Таким образом, Европейский союз (ЕС) может сохранить запрет, избегая при этом вреда для европейских экономики», — уточняет автор издания. При этом Михайли уверен, что у России останется стимул продавать нефть, ведь другого способа куда-то ее направить у страны нет.
Ранее Еврокомиссия оценила ущерб ЕС от введения нового пакета санкций против России. Ущерб связан с импортом и экспортом различных товаров. Его сумма составляет 123 миллиарда евро. Что касается запрета на транспортировку нефти из РФ, он вступит в силу 5 декабря.
США и страны Запада ввели санкции против России после начала спецоперации РФ на территории Украины. Профессор Марк Буш заявил, что новые санкции против России могут привести к ужасным последствиям для США, сообщает «Царьград». Евросоюз утвердил потолок цен на нефть в рамках восьмого пакета санкций, уточняет Life.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Россия могла бы продавать Европе нефть ниже рыночной в обмен на страхование ее транспортировки. Об этом заявил автор французского издания Causeur Гил Михайли. «Можно предоставить льготный режим для продажи российской нефти, которая будет продаваться по цене меньше установленного Западом „потолка“ и объявить об освобождении от запрета на финансирование и страхование. Нефть будет продаваться по цене ниже потолочной. Таким образом, Европейский союз (ЕС) может сохранить запрет, избегая при этом вреда для европейских экономики», — уточняет автор издания. При этом Михайли уверен, что у России останется стимул продавать нефть, ведь другого способа куда-то ее направить у страны нет. Ранее Еврокомиссия оценила ущерб ЕС от введения нового пакета санкций против России. Ущерб связан с импортом и экспортом различных товаров. Его сумма составляет 123 миллиарда евро. Что касается запрета на транспортировку нефти из РФ, он вступит в силу 5 декабря. США и страны Запада ввели санкции против России после начала спецоперации РФ на территории Украины. Профессор Марк Буш заявил, что новые санкции против России могут привести к ужасным последствиям для США, сообщает «Царьград». Евросоюз утвердил потолок цен на нефть в рамках восьмого пакета санкций, уточняет Life.