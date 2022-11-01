Во Франции предложили способ заставить Россию продавать Европе дешевую нефть

Causeur: Россия будет продавать Европе дешевую нефть, если страны ЕС профинансируют ее транспортировку

РФ могла бы продавать нефть станам ЕС ниже рыночной цены при условии, что у нее не будет проблем с транспортировкой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия могла бы продавать Европе нефть ниже рыночной в обмен на страхование ее транспортировки. Об этом заявил автор французского издания Causeur Гил Михайли.

«Можно предоставить льготный режим для продажи российской нефти, которая будет продаваться по цене меньше установленного Западом „потолка“ и объявить об освобождении от запрета на финансирование и страхование. Нефть будет продаваться по цене ниже потолочной. Таким образом, Европейский союз (ЕС) может сохранить запрет, избегая при этом вреда для европейских экономики», — уточняет автор издания. При этом Михайли уверен, что у России останется стимул продавать нефть, ведь другого способа куда-то ее направить у страны нет.

Ранее Еврокомиссия оценила ущерб ЕС от введения нового пакета санкций против России. Ущерб связан с импортом и экспортом различных товаров. Его сумма составляет 123 миллиарда евро. Что касается запрета на транспортировку нефти из РФ, он вступит в силу 5 декабря.