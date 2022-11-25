Британия выделяет Киеву еще 3 млн фунтов стерлингов

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Украине выделят пять миллионов фунтов на инициативу по доставке зерна нуждающимся странам Фото:
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Великобритания выделит Украине дополнительные три миллиона фунтов стерлингов на восстановление критической инфраструктуры страны. Об этом заявили в министерстве иностранных дел королевства.

«Во время визита [в Киев] он [Клеверли] объявил о выделении еще 3 млн фунтов стерлингов партнерскому фонду для устойчивой Украины для восстановления жизненно важной местной инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства. Также там заявили, что глава МИД вместе с министром окружающей среды Терезой Коффи объявили о предоставлении Киеву 5 миллионов фунтов. Сумма выделена на возглавляемую Украиной инициативу по доставке зерна нуждающимся странам.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена выделить Украине 10 миллионов фунтов стерлингов на восстановление энергоблока страны. Об этом сообщили в британском Министерстве иностранных дел, передает RT.

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Великобритания выделит Украине дополнительные три миллиона фунтов стерлингов на восстановление критической инфраструктуры страны. Об этом заявили в министерстве иностранных дел королевства. «Во время визита [в Киев] он [Клеверли] объявил о выделении еще 3 млн фунтов стерлингов партнерскому фонду для устойчивой Украины для восстановления жизненно важной местной инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства. Также там заявили, что глава МИД вместе с министром окружающей среды Терезой Коффи объявили о предоставлении Киеву 5 миллионов фунтов. Сумма выделена на возглавляемую Украиной инициативу по доставке зерна нуждающимся странам. Ранее сообщалось, что Великобритания намерена выделить Украине 10 миллионов фунтов стерлингов на восстановление энергоблока страны. Об этом сообщили в британском Министерстве иностранных дел, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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