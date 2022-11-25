Британия выделяет Киеву еще 3 млн фунтов стерлингов

25 ноября 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Украине выделят пять миллионов фунтов на инициативу по доставке зерна нуждающимся странам Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания выделит Украине дополнительные три миллиона фунтов стерлингов на восстановление критической инфраструктуры страны. Об этом заявили в министерстве иностранных дел королевства. «Во время визита [в Киев] он [Клеверли] объявил о выделении еще 3 млн фунтов стерлингов партнерскому фонду для устойчивой Украины для восстановления жизненно важной местной инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства. Также там заявили, что глава МИД вместе с министром окружающей среды Терезой Коффи объявили о предоставлении Киеву 5 миллионов фунтов. Сумма выделена на возглавляемую Украиной инициативу по доставке зерна нуждающимся странам. Ранее сообщалось, что Великобритания намерена выделить Украине 10 миллионов фунтов стерлингов на восстановление энергоблока страны. Об этом сообщили в британском Министерстве иностранных дел, передает RT.

Великобритания выделит Украине дополнительные три миллиона фунтов стерлингов на восстановление критической инфраструктуры страны. Об этом заявили в министерстве иностранных дел королевства. «Во время визита [в Киев] он [Клеверли] объявил о выделении еще 3 млн фунтов стерлингов партнерскому фонду для устойчивой Украины для восстановления жизненно важной местной инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства. Также там заявили, что глава МИД вместе с министром окружающей среды Терезой Коффи объявили о предоставлении Киеву 5 миллионов фунтов. Сумма выделена на возглавляемую Украиной инициативу по доставке зерна нуждающимся странам. Ранее сообщалось, что Великобритания намерена выделить Украине 10 миллионов фунтов стерлингов на восстановление энергоблока страны. Об этом сообщили в британском Министерстве иностранных дел, передает RT.