Курганское правительство потратит 300 000 рублей на ремонт 20-летних BMW

Курганские власти ищут подрядчика, который займется ремонтом их машин (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители правительства Курганской области ищут подрядчика, который займется техническим обслуживанием и ремонтом двух автомобилей BMW 2003 и 2006 годов выпуска. На эти цели власти готовы потратить 300 000 рублей. Электронный аукцион размещен на сайте госзакупок.

«Объект закупки: оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств марки BMW в 2023 году. Заказчик: государственное бюджетное учреждение Курганской области „Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области“», — говорится в опубликованной документации. В техническом задании указано, что потенциальный подрядчик должен поддерживать работоспособность машин, своевременно выявлять неисправность и устранять их. Срок оказания услуг — с 1 января по 22 декабря следующего года.

Начальная (максимальная) цена контракта — 300 000 рублей. Заявки принимают до 5 декабря.

Ранее URA.RU писало, что областные власти объявляли электронные конкурсы по поиску подрядчика для обеспечения круглосуточной охраны здания, в котором расположены департаменты агропромышленного комплекса, гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Максимальная цена контракта составляла более 2,6 млн рублей.