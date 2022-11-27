Курганцам предлагают купить «Запорожец» за 10 млн рублей. Скрин

28 ноября 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

Курганец оценил «Запорожец» в десяток миллионов рублей (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Курганец предлагает купить у него «Запорожец» за 10 млн рублей. По его словам, автомобиль подходит для коллекционеров. Об этом сообщается в курганской группе в соцсети «ВКонтакте» и на сайте Avito. «Продаю в качестве коллекционной модели. Прежде чем звонить — нули надо посчитать. Ошибки в цене нет. Не гнилой, не ржавый. Состояние нового авто», — указал в объявлении продавец. «Запорожец», который продается курганцем, выпущен с Запорожского автомобильного завода в 1992 году. По словам продавца, такие автомобилей в отличном состоянии в стране остались единицы. Пробег «Запорожца» составил 12 000 км. Лошадиных сил в нем всего 30. Комментарий продавца по поводу его объявления корреспонденту URA.RU получить не удалось, он не ответил на звонок. Ранее URA.RU писало, что в Кургане хотели продать водонапорную башню возле вокзала, но передумали. На сервисе Avito появилось объявление о продаже башни, которая была построена в конце XIX века. Продавать строение хотели за 11 млн рублей. Объявление о продаже автомобиля «Запорожец» за 10 млн рублей появилось на сайте Avito фото: группа «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте»

Курганец предлагает купить у него «Запорожец» за 10 млн рублей. По его словам, автомобиль подходит для коллекционеров. Об этом сообщается в курганской группе в соцсети «ВКонтакте» и на сайте Avito. «Продаю в качестве коллекционной модели. Прежде чем звонить — нули надо посчитать. Ошибки в цене нет. Не гнилой, не ржавый. Состояние нового авто», — указал в объявлении продавец. «Запорожец», который продается курганцем, выпущен с Запорожского автомобильного завода в 1992 году. По словам продавца, такие автомобилей в отличном состоянии в стране остались единицы. Пробег «Запорожца» составил 12 000 км. Лошадиных сил в нем всего 30. Комментарий продавца по поводу его объявления корреспонденту URA.RU получить не удалось, он не ответил на звонок. Ранее URA.RU писало, что в Кургане хотели продать водонапорную башню возле вокзала, но передумали. На сервисе Avito появилось объявление о продаже башни, которая была построена в конце XIX века. Продавать строение хотели за 11 млн рублей.