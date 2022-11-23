23 ноября 2022

В Кургане хотели продать водонапорную башню на вокзале, но потом передумали. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , вокзал, жд вокзал, башня, улица рихарда зорге
В Кургане продавали водонапорную башню, которая строилась в конце 19 века (архивное фото) Фото:

В Кургане продавалась водонапорная башня, которая находится возле железнодорожного и автобусного вокзалов. Сейчас объявление снято модерацией сервиса продаж Avito. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница города, которая нашла объявление на сайте.

Женщина пояснила, что наткнулась на объявление в группе по продаже домов, потому что сама желает приобрести недвижимость. «Я еще поразилась, возможно ли такое. Сделала скрин и отправила дочери ссылку, мы вместе удивились», — сообщила жительница города.

В описании объявления было сказано, что продается водонапорная башня, площадью 75,2 кв. м и высотой 28 м. Сообщается, что строение находится в частной собственности. В башне проведены газ, водопровод, канализация и электричество. Корреспонденту URA.RU не удалось получить комментарий продавца из-за того, что объявление было удалено.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают асфальтобетонный завод по цене столичного загородного дома. За 21 млн 990 тысяч рублей продают дорожную компанию, ориентированную на производство асфальтобетона и строительство дорог. В покупку входит асфальтобетонный и бетонный заводы. Продавец утверждает, что территория полностью газифицирована.

Объявление о продаже водонапорной башни возле ЖД вокзала выставили на Авито, но позже модерация сайта его удалила
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Курганцам предложили купить водонапорную башню за 11 млн рублей
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В Кургане продавалась водонапорная башня, которая находится возле железнодорожного и автобусного вокзалов. Сейчас объявление снято модерацией сервиса продаж Avito. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница города, которая нашла объявление на сайте. Женщина пояснила, что наткнулась на объявление в группе по продаже домов, потому что сама желает приобрести недвижимость. «Я еще поразилась, возможно ли такое. Сделала скрин и отправила дочери ссылку, мы вместе удивились», — сообщила жительница города. В описании объявления было сказано, что продается водонапорная башня, площадью 75,2 кв. м и высотой 28 м. Сообщается, что строение находится в частной собственности. В башне проведены газ, водопровод, канализация и электричество. Корреспонденту URA.RU не удалось получить комментарий продавца из-за того, что объявление было удалено. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают асфальтобетонный завод по цене столичного загородного дома. За 21 млн 990 тысяч рублей продают дорожную компанию, ориентированную на производство асфальтобетона и строительство дорог. В покупку входит асфальтобетонный и бетонный заводы. Продавец утверждает, что территория полностью газифицирована.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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