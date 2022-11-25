Верховная Рада призвала исключить Россию из ООН

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Официальный сайт президента Украины, верховная рада
Инициатором постановления является спикер парламента Руслан Стефанчук Фото:

Верховная Рада потребовала исключить Россию из состава ООН. Постановление размещено на сайте парламента Украины.

«Проект постановления с призывом признать РФ „государством-спонсором терроризма“ и исключить ее из ООН зарегистрирован в Верховной Раде Украины», — написали в сообщении. Проект зарегистрирован в пятницу, а его инициатором является спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и другие парламентарии.

Ранее в Верховной Раде призвали признать Россию «государством-спонсором терроризма». Позже Европарламент решил включить РФ в список государств, поддерживающих терроризм, передает MK.RU.

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Верховная Рада потребовала исключить Россию из состава ООН. Постановление размещено на сайте парламента Украины. «Проект постановления с призывом признать РФ „государством-спонсором терроризма“ и исключить ее из ООН зарегистрирован в Верховной Раде Украины», — написали в сообщении. Проект зарегистрирован в пятницу, а его инициатором является спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и другие парламентарии. Ранее в Верховной Раде призвали признать Россию «государством-спонсором терроризма». Позже Европарламент решил включить РФ в список государств, поддерживающих терроризм, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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