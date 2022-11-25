Верховная Рада призвала исключить Россию из ООН

Инициатором постановления является спикер парламента Руслан Стефанчук
Верховная Рада потребовала исключить Россию из состава ООН. Постановление размещено на сайте парламента Украины.
«Проект постановления с призывом признать РФ „государством-спонсором терроризма“ и исключить ее из ООН зарегистрирован в Верховной Раде Украины», — написали в сообщении. Проект зарегистрирован в пятницу, а его инициатором является спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и другие парламентарии.
Ранее в Верховной Раде призвали признать Россию «государством-спонсором терроризма». Позже Европарламент решил включить РФ в список государств, поддерживающих терроризм, передает
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews