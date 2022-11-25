Верховная Рада призвала исключить Россию из ООН 25 ноября 2022 в 19:59 Размер текста - 17 + Инициатором постановления является спикер парламента Руслан Стефанчук Фото: Официальный сайт президента Украины Верховная Рада потребовала исключить Россию из состава ООН. Постановление размещено на сайте парламента Украины. «Проект постановления с призывом признать РФ „государством-спонсором терроризма“ и исключить ее из ООН зарегистрирован в Верховной Раде Украины», — написали в сообщении. Проект зарегистрирован в пятницу, а его инициатором является спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и другие парламентарии. Ранее в Верховной Раде призвали признать Россию «государством-спонсором терроризма». Позже Европарламент решил включить РФ в список государств, поддерживающих терроризм, передает MK.RU . Верховная Рада потребовала исключить Россию из состава ООН. Постановление размещено на сайте парламента Украины. «Проект постановления с призывом признать РФ „государством-спонсором терроризма“ и исключить ее из ООН зарегистрирован в Верховной Раде Украины», — написали в сообщении. Проект зарегистрирован в пятницу, а его инициатором является спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и другие парламентарии. Ранее в Верховной Раде призвали признать Россию «государством-спонсором терроризма». Позже Европарламент решил включить РФ в список государств, поддерживающих терроризм, передает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям