РБК: «Единая Россия» второй раз отказывается от итогового съезда

25 ноября 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Сейчас не время для итогового съезда, заявили в партии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В партии «Единая Россия» приняли решение отказаться от проведения ежегодного съезда, так как пока не могут предложить какую-либо стратегическую повестку. Об этом сообщили источники в партии. «Единая Россия» решила не проводить в 2022 году традиционный партийный съезд», — цитирует источник издание РБК. В партии объяснили это решение тем, что сейчас не время для проведения съездов и невозможностью предложения стратегической повестки. Ранее в партии уже отменяли свой съезд в 2020 году из-за ковидных ограничений. Для разъяснения ситуации URA.RU направила запрос в пресс-службу «Единой России». На момент публикации комментарии не поступили. Ранее сообщалось, что «Единая Россия» проведет новогодние праздники для детей донбасских беженцев и установит для них елки в пунктах временного размещения. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию. Она направлена на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны Вооруженных сил Украины.

В партии «Единая Россия» приняли решение отказаться от проведения ежегодного съезда, так как пока не могут предложить какую-либо стратегическую повестку. Об этом сообщили источники в партии. «Единая Россия» решила не проводить в 2022 году традиционный партийный съезд», — цитирует источник издание РБК. В партии объяснили это решение тем, что сейчас не время для проведения съездов и невозможностью предложения стратегической повестки. Ранее в партии уже отменяли свой съезд в 2020 году из-за ковидных ограничений. Для разъяснения ситуации URA.RU направила запрос в пресс-службу «Единой России». На момент публикации комментарии не поступили. Ранее сообщалось, что «Единая Россия» проведет новогодние праздники для детей донбасских беженцев и установит для них елки в пунктах временного размещения. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию. Она направлена на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны Вооруженных сил Украины.